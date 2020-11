Tasa-arvon edistämiseen tulee panostaa kuntatasolla

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry: Naisten rooli rauhanrakentajina huomioitava rauhanvälityskeskuksen työssä 28.8.2020 00:00:00 EEST | Tiedote

Ulkoministeri Haavisto on päättänyt perustaa rauhanvälityskeskuksen ministeriön poliittisen osaston alaisuuteen. Rauhanvälityskeskuksen perustaminen on tärkeä vahvistus Suomen rauhanvälitystoiminnalle. Keskuksen rooli ulkoministeriön ja muiden toimijoiden välisen yhteistyön koordinoinnissa on tarpeellinen. Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry pitää keskuksen perustamista positiivisena päätöksenä ja painotamme, että keskuksen toiminnassa on otettava keskeiseksi huomioksi naisten erityinen rooli konfliktien ehkäisyssä, niiden selvittämisessä sekä kestävän rauhan rakentamisessa, YK:n turvallisuusneuvoston 1325 naiset, rauha ja turvallisuus -päätöslauselma huomioiden. Suomi on edelläkävijänä laatinut jo kolmannen kansallisen naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelmansa. On tärkeää, että sukupuolinäkökulman valtavirtaistamista hyödynnetään myös keskuksen työssä ja toiminnassa laajasti. Suomen ulkopolitiikan tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä naisten ja tyttöjen ihmisoik