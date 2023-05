Tasavallan presidentti on 25.5.2023 myöntänyt kauppaneuvoksen arvonimen Kymen Seudun Osuuskaupan toimitusjohtajalle, kauppatieteiden maisteri Harri Miettiselle

Kuopiosta kotoisin oleva, sittemmin Uudellemaalle asettunut toimitusjohtaja Miettinen on antanut merkittävän työpanoksen S-ryhmälle. Hän on ollut mukana kehittämässä useita eri liiketoiminnan osa-alueita. Merkittävimpiä toimenkuvia ovat olleet SOK:n kehitys- ja henkilöstötoiminnoista vastaavan johtajan, SOK:n asiakkuudet ja tieto -vastuualueen johtajan sekä SOK:n kenttäryhmän kehitysjohtajan tehtävät. Miettinen on toiminut myös useita vuosia SOK:n konsernijohtoryhmän jäsenenä sekä ollut S-ryhmän koulutuskeskus Jollas Instituutin rehtori ja toimitusjohtaja.

Kymen Seudun Osuuskaupan toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana Harri Miettinen aloitti maaliskuussa 2017. Toimitusjohtaja Miettisen johdolla yritys on vahvistanut asemaansa jatkuvasti kiristyvässä kilpailussa sekä uusinut ja kehittänyt toiminnan tarkoitustaan vastaamaan maakunnan kehitystarpeita. Osuuskauppa on noussut entistä vahvemmin tavoittelemaan jäsenten hyötyjen lisäksi myös alueen elinvoiman lisäämistä ja kehittämistä.

Asiantuntemusta käytetään vastuullisissa luottamustoimissa

Toimitusjohtaja Miettisen osaamista on käytetty laajasti eri luottamustehtävissä suomalaisessa liike-elämässä. Yksi merkittävimmistä luottamustoimista on SOK:n hallituksen jäsenyys vuodesta 2021 ja hallituksen varapuheenjohtajuus vuodesta 2023. Lisäksi hän toimii mm. SOK Liiketoiminta Oy:n hallituksen varapuheenjohtajana, Kymenlaakson kauppakamarin hallituksen jäsenenä sekä Työeläkevakuutusyhtiö Elon hallintoneuvoston jäsenenä ja vuodesta 2022 alkaen hallintoneuvoston puheenjohtajana. Muita merkittäviä luottamustehtäviä hänellä on ollut Elinkeinoelämän Keskusliitossa sekä Kaupan Liitossa.