TATin toimitusjohtaja Jenni Järvelä valittu NYTin toimitusjohtajaksi

Järvelä on aiemmin toiminut muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n viestintä- ja HR-johtajana, Kymen Sanomien päätoimittajana sekä Etelä-Suomen Sanomien ja ET-lehden toimituspäällikkönä. Koulutukseltaan hän filosofian maisteri ja kauppatieteiden maisteri.

NYTin johtoryhmään valittiin johtaja Sami Suomela, johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, johtaja Kaisa Koistinen, viestintäjohtaja Kaisa Huikuri ja talousjohtaja Sanna Heino.

Sami Suomela on aiemmin toiminut Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtajana vuodesta 2022 ja hänellä on lisäksi vahva tausta muun muassa perusopetuksen hallinnollisena rehtorina Kauniaisten kaupungilla ja rehtorina Vantaan kaupungilla. Koulutukseltaan Suomela on kasvatustieteiden maisteri. Sami Suomela vastaa jatkossa NYTin palveluista, opettajakoulutuksista ja kehityksestä.

Liisa Tenhunen-Ruotsalainen on toiminut Talous ja nuoret TATissa johtajana vuodesta 2001 alkaen. Viimeisimpänä hän on vastannut TATin aluetoiminnasta, opettajankoulutuksesta, tutkimuksesta ja teemoista. Liisa Tenhunen-Ruotsalainen on koulutukseltaan filosofian maisteri, ja hän on tehnyt uraa aikaisemmin myös mm. historian ja yhteiskuntaopin lehtorina sekä opinto-ohjaajana. Hän vastaa jatkossa NYTin aluetoiminnasta.

Valtiotieteiden maisteri Kaisa Koistinen on toiminut johtajana TATissa vuodesta 2018 ja hän vastaa tehtävässään NYTin Yrityskylästä. Kaisa Koistinen on toiminut pitkään yhteiskuntasuhteiden ja varainhankinnan johtotehtävissä muun muassa Pelastakaa Lapset ry:ssä sekä Suomen Partiolaisissa. Lisäksi hänellä vahva kokemus kansainvälisistä tehtävistä Suomen Punaisen Ristin, YK:n pakolaisjärjestön ja Ulkoasiainministeriön palveluksessa.

NYTin viestintäjohtajaksi valittu Kaisa Huikuri on toiminut aikaisemmin Nuori Yrittäjyys ry:n viestintä- ja markkinointipäällikkönä vuodesta 2021. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri ja aikaisemmin hän on työskennellyt viestintäpäällikkönä mm. Teostolla ja Sisäministeriössä sekä vapaana toimittajana ja markkinointipäällikkönä.

Sanna Heino on toiminut TATissa talousjohtajana vuodesta 2019 alkaen. Aikaisemmin hän toiminut mm. Suomen Hippos ry:n talous- ja henkilöstöpäällikkönä ja Hevostalous Oy:n toimitusjohtajana. Heino on koulutukseltaan agrologi ja oikeustieteen ylioppilas. Hän vastaa NYTissä taloudesta, hallinnosta, HR:stä ja varainhankinnasta.