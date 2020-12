Tauno ja Nelli joulurauhaa etsimässä

Tutustu Afrikan kiehtoviin eläimiin! 4.12.2020 14:23:03 EET | Tiedote

Auringon noustessa kirahvi aloittaa hyräillen aamunsa Afrikan korkeimman vuoren, Kilimanjaron juurella. Kirahvilla on kauniit suuret silmät ja tuuheat ripset, mutta oletko pohtinut, miksi sillä on niin pitkä kaula? Tai miksi seepralla on raidat? Ja mikä ihme on gnu?