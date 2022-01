Täydennys rahastotiedotteeseen 11.1.2021

Finanssialan teesit aluevaaleihin julki - uurnille nyt varmistamaan palvelun taso ja lupauksen laatu 5.1.2022 11:40:43 EET | Tiedote

FINANSSIALAN TEESIT ALUEVAALEIHIN 2022 Kansalaisten mahdollisuutta yhdenvertaiseen hoitoon ja hoivaan ajoissa on parannettava. Tämä taataan sujuvalla julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudella. Palveluiden yhtenäinen taso eri puolilla Suomea on turvattava valtakunnallisella ohjauksella. Hyvinvointialueiden on kerrottava selkeästi järjestämiensä palveluiden palvelutasot, jotta kansalainen voi saada tietää, mistä vastaa julkinen sektori ja mikä on omalla vastuulla. Kansalaisella on oltava mahdollisuus täydentää palveluja omalla rahoituksellaan yksityisen sektorin palveluja hyödyntäen. Palvelusetelin käyttöä on lisättävä. Finanssiala ry:n johtavan asiantuntijan Päivi Lunan kolumni: Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen tarve on ollut selkeä jo pitkään ja nyt uudistus on etenemässä. Tammikuun aluevaaleissa ratkotaan, kuka määrää kaapin mallin ja sen paikan. Ketkä valitaan luomaan palvelutasojen sisältöjä ja lunastamaan lupauksia? Tulevilla aluevaltuustoilla on suuret päätökset ede