Täysin uusiutuva Nero Diesel myyntiin Hannikaisenkadun ABC-automaattiasemalle ja useita sähköautojen ABC-latauspisteitä rakenteilla

Osuuskauppa Keskimaa on ottanut ABC-ketjun täysin uusiutuvan ja fossiilivapaan Nero Dieselin valikoimiin. Nero Diesel on myynnissä Jyväskylässä Hannikaisenkadun ABC-automaattiasemalla. Lisäksi Keskimaa on käynnistänyt ABC-latausverkoston rakentamisen Keskimaan toimipaikkojen yhteyteen. Ensimmäisessä vaiheessa latauspisteitä saadaan Prisma Palokkaan, ABC Joutsaan, ABC Viitasaarelle sekä Jyväskylän Sokos hotellien yhteyteen.

Täysin uusiutuva Nero Diesel on erinomainen ratkaisu oman henkilökohtaisen hiilijalanjäljen pienentämiseen. Jäte- ja tähdepohjaisista raaka-aineista valmistettu täysin uusiutuva diesel vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa yli 90 prosenttia fossiilisen dieselin käyttöön verrattuna. Nero Dieselin myynti on aloitettu Jyväskylässä Hannikaisenkadun ABC-automaattiasemalla 17.8.2021.

– Nero Diesel on monella tavalla erittäin hyvä tuote. Sen lisäksi, että se vähentää olennaisesti fossiilisia hiilidioksidipäästöjä, siinä on esimerkiksi paremmat palamisominaisuudet ja erinomaiset kylmäominaisuudet. Uusiutuva Nero Diesel on kemialliselta rakenteeltaan fossiilisen dieselin kaltaista, ja sitä voi tankata kaikkiin dieselautoihin. Nero Diesel on odotettu lisä toisen päästöjä vähentävän tuotteen, Eko E85 -korkeaseosetanolipolttonesteen rinnalle, toteaa Osuuskauppa Keskimaan liikennemyymälä- ja polttonestekaupan toimialajohtaja Heikki Tervanen.

Keskimaa aloittaa ABC-latausverkoston rakentamisen

S-ryhmän tavoitteena on mahdollistaa, että suomalaiset voivat ajaa vastuullisemmin käyttövoimasta riippumatta. Uusiutuvien nestemäisten polttoainetuotteiden rinnalla S-ryhmä on lanseerannut aiemmin tänä vuonna ABC-latauksen. Osuuskauppa Keskimaa on aloittanut ABC-latauspisteiden rakentamisen osana valtakunnallista latausverkostoa.



− Olemme käynnistäneet ABC-latausverkoston rakentamisen Keskimaan toimipaikkojen yhteyteen. Ensimmäisessä vaiheessa ABC-suurteholatauspaikat rakentuvat Prisma Palokan yhteyteen, ABC Joutsaan ja ABC Viitasaarelle. Lisäksi hotellimme Solo Sokos Hotel Paviljonki sekä Original Sokos Hotel Alexandra varustetaan teholatauspisteillä. Tuomme tarjolle ensisijaisesti suurteholatausmahdollisuuksia sillä täyssähköautojen määrän lisääntyessä myös asiakkaiden odotukset sujuvasta ja nopeasta lataamisesta kasvavat, Tervanen avaa Keskimaan investointeja ABC-latausverkoston osalta.

Keskimaan alueen ABC-latausverkoston ensimmäiset latauspisteet saadaan käyttöön vuoden loppuun mennessä.