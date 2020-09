Team Rynkeby – God Morgon Finland lahjoitti poikkeavan kauden päätteeksi 889 733 euroa syöpää sairastavien lasten hyväksi

Team Rynkeby – God Morgon Finland lahjoitti kauden aikana keräämänsä 889 733 euroa syöpään sairastuneiden lasten ja nuorten hyväksi. Suurin osa varoista ohjataan lasten syövän tutkimukseen ja hoitojen kehitykseen mahdollistamaan nykyaikaisin hoito syöpään sairastuneille suomalaislapsille.

Team Rynkeby – God Morgon Finlandin kahdeksas toimintakausi päättyi lauantaina 26.9. Helsingissä, jossa hyväntekeväisyyspyöräilyjoukkue lahjoitti yhteensä 889 733 euroa Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö sr:lle ja Sylva ry:lle.

Lahjoituksesta 70% (622.813 euroa) ohjataan Aamu Säätiön kautta lasten syövän tutkimukseen ja hoitojen kehitykseen sekä 30% (266.920 euroa) Sylvan kautta syöpää sairastavien lasten, nuorten ja heidän perheidensä psykososiaaliseen tukemiseen. Vuodesta 2013 Suomen Team Rynkeby – God Morgon -joukkueet ovat keränneet yhteensä 4 212 990 euroa vakavasti sairaiden lasten hyväksi.

”Onnistuimme keräämään hienon summan lahjoituskohteillemme huolimatta siitä, että koronaviruspandemia vaikeutti myös meidän toimintaamme lukuisten varainhankintatapahtumien perumisten myötä. Isot kiitokset kaikille yrityksille, yhteisöille, yksityisille lahjoittajille sekä Koulujuoksu-tapahtumaan osallistuneille koululaisille, jotka olitte kauttamme tukemassa Aamu Säätiön ja Sylvan toimintaa!

Poikkeavan kevään aikana pääsimme konkreettisesti osallisiksi myös sairastuneiden lasten perheiden elämää; se mikä heille on arkipäivää eristyksineen ja karanteenein, on meille poikkeustilanne. Vaikeudet vahvistavat tiimejä ja motivoivat ensi kauden varainhankintaan – onneksi, sillä varainhankinnasta on tulossa haastavaa. Lahjoituskohteidemme rahantarve ei kuitenkaan ole pienentynyt, vaan päinvastoin, entistä enemmän tarvitaan varoja turvaamaan sairastuneille lapsille paras ja uudenaikaisin syöpähoito ja terve aikuisuus,” sanoo Kirsi Pärssinen, Team Rynkeby – God Morgon Finlandin maajohtaja.

Team Rynkeby - God Morgon Finland on osa eurooppalaista hyväntekeväisyys-pyöräilyjoukkuetta, Team Rynkebytä, jonka toiminnan tarkoituksena on kerätä rahaa vakavasti sairaiden lasten hyväksi.

Se on saanut alkunsa Tanskassa, jossa Rynkeby Foodsin työntekijä päätti vuonna 2002 parantaa elintapojaan ja pyöräillä Pariisiin. Tapahtuma on vuosien kuluessa laajentunut Pohjoismaiden lisäksi myös Saksaan ja Sveitsiin. Ensimmäinen suomalaisjoukkue osallistui tapahtumaan kesällä 2013. Nykyään Suomen joukkueet tulevat Helsingistä, Espoosta, Vantaalta, Tampereelta, Turusta, Oulusta sekä Pohjanmaalta ja Jyväskylä-Kuopion alueelta. Pyöräilijöitä Suomessa alkavalla kaudella on reilut 300 ja huoltohenkilöitä yli 70. Lisätietoa joukkueista löydät niiden sosiaalisen median tileiltä.

Joukkueiden toimintakausi alkaa vuosittain 1.10. ja huipentuu Pariisin pyöräilyyn heinäkuun toisella viikolla. Kauden aikana jäsenet sitoutuvat varainhankintaan, yhdessä tekemiseen ja fyysiseen harjoitteluun. Vuosittain kasvaneet keräyssummat ovat ratkaisevan tärkeitä vakavasti sairaita lapsia auttaville järjestöille.

Pyöräilijät maksavat kustannuksensa pääosin itse ja projektin hallinnollisista kuluista vastaavat Rynkeby Foods A/S, God Morgon ja Hohes C yhteistyössä jokaisen yksittäisen maan rahaa vastaanottavien järjestöjen kanssa. Suomessa keräyskohteina ovat Aamu Suomen Lasten Syöpäsäätiö sr ja Sylva ry. Kausi 2020-2021 on Team Rynkebyn 20.-juhlavuosi.

