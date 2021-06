Teatterin näytäntövuosi tarjosi tapahtumia pandemiasta huolimatta: ”Vuosi on ollut hurja”

Koronapandemia runteli Vaasan kaupunginteatterin kuluneen näytäntövuoden katsojatilastoja. Teatterissa toteutettiin siitä huolimatta runsaasti ohjelmaa katsojien iloksi.

Romeo-näyttämön syyskauden käynnisti 18.-19. syyskuuta ensi-iltansa saanut, odotettu musikaali The Sound of Music. Seppo Välisen ensimmäistä ohjausta teatterinjohtajana ehdittiin esittää ainoastaan kymmenen näytöksen verran yhteensä lähes 2000 katsojalle, kunnes koronapandemiasta seuranneet rajoitukset sulkivat teatterin ovet. Maaseutukomedia Suomen hevonen laukkasi ensi-iltaan Romeo-näyttämölle 7. marraskuuta, mutta sen esityskausi jäi niin ikään lyhyeksi; näytelmän ehti nähdä noin 1000 katsojaa – suurin osa näytöksistä vain rajatulle katsojamäärälle.

Julia-näyttämön syyskauden starttasi 5. syyskuuta Finlandia-palkitun Pajtim Statovcin menestysromaaniin perustuva Kissani Jugoslavia. Intensiivisen draaman äärelle saapui reilu 700 katsojaa, kunnes ovet jouduttiin pandemian vuoksi sulkemaan yleisöltä. Tampereen Teatterikesän pääohjelmistoonkin valittu kantaesitys Rakkaus?! IIK! KÄÄK! YÄK! sai ensi-iltansa 3. marraskuuta. Lähes 700 katsojaa kerännyt Taina Mäki-Ison lastenesitys valloitti Julia-näyttämön 12 kertaa ja sitä esitettiin kevään esityssulun aikana myös striiminäytöksenä.

Ravintoa kulttuurinnälkäisille

Ensi-iltojen lisäksi yleisö sai elokuussa nauttia perinteisistä näytäntökauden avajaisista sekä teatterin Taiteiden yöstä. Ohjelmistoon mahtui mukaan myös Pate Mustajärven sunnuntaikonsertti Teatterin kummitus vol. 2.

Alueelliset rajoitustoimet sulkivat teatterin oven kuukausiksi, mutta Vaasan kaupunginteatterissa toteutettiin runsaasti erikoisohjelmistoa nostattamaan ihmisten mielialaa. Rakkauslauluja-konsertti hurmasi marraskuussa Teatteriravintola Kulman näyttämöllä ja Herra Hakkaraisen satutuokio viihdytti lapsia kaupuginkirjastossa. Jouluna hiljennyttiin verkon kautta välitetyn Joulurauhaa-konsertin äärelle ja äitienpäivänä päästiin kokemaan Wasa Teaterin kanssa yhteistyössä tuotettu äitienpäiväkonsertti Lauluja äidille – Sånger till mamma ruutujen välityksellä. Syksyn ja kevään ohjelmatarjontaa värittivät myös mm. sisällöntuotanto ikäihmisten Alvar-kuvapuhelinpalveluun sekä Lämpiökeskusteluja-podcast-sarja.

Vaasan kaupunginteatterin näytäntövuosi 2020-21 katsojaluku oli yhteensä 7500.

Edessä kaikkien aikojen teatterisyksy

Poikkeuksellisen vuoden aikana teatterin sisällä tapahtui myös paljon. Teatterilla käynnistettiin monivuotinen tuotantoprosessin kehitys, jonka avulla pyritään sujuvoittamaan teatterin toimintaa ja työskentelyä. Henkilökunnalle järjestettiin useita koulutuksia ja kursseja teatterilla sekä etänä kuluneen vuoden aikana. Harjoitukset tulevan syksyn produktioihin toteutettiin suunnitellusti ja teatterissa toivotaankin, että edessä on kaikkien aikojen teatterisyksy.

- Vuosi on ollut hurja ja se on vaikuttanut koko yhteiskuntaan. Minusta on hienoa, että olemme pystyneet kaiken tämän keskellä etsimään uusia väyliä, joilla tavoittaa katsojat. Osa näistä tavoista säilyy meillä, mutta niin minä kuin koko henkilökuntamme odotamme malttamattomina teatterin esitystoiminnan käynnistymistä, pohtii teatterinjohtaja Seppo Välinen.

Tulevana syksynä Vaasan kaupunginteatterilla nähdään neljä ensi-iltaa: Katri Helena –musikaali, Colorado Avenue, lastenesitys Bapsilarometri 2021 sekä Korjaamo. Lisäksi loppuvuodesta tapahtumatarjontaa rikastuttaa Sydänsyksy-teatterifestivaalin vierailuesitykset ja konsertit. Syyskausi polkaistaan käyntiin elokuussa Taiteiden yön sekä Näytäntökauden avajaisten myötä.