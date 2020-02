Tehy ja SuPer: Alakohtainen sote-sopimus pelastaisi hoitoalan

Tehy ja SuPer tavoittelevat kunta-alalle alakohtaista työehtosopimusta. Ns. sote-sopimuksen myötä alan työehtoja ja -oloja voitaisiin edistää nykyistä tehokkaammin. Muita järjestöjen keskeisiä tavoitteita neuvottelukierroksella ovat palkankorotukset, tasa-arvo-ohjelma ja kikytuntien poistaminen. Kunta-alan neuvottelut uudesta virka- ja työehtosopimuksesta jatkuivat 28. helmikuuta.

Noin 170 000 sote-alan ammattilaista kuntasektorilla ansaitsee oman työehtosopimuksen, jossa alan epäkohtiin voidaan pureutua paremmin ja turvata sote-palvelujen saatavuus ja työvoiman saanti myös tulevaisuudessa. Varhaiskasvatuksen edunvalvontaa hoidetaan jatkossakin tehokkaimmin KVTES:ssa. Sote-sopimus liittyy kiinteästi koko sote-sektoria koskevaan uudistukseen ja on ratkaisu hoitoalan vakavaan kriisiin. Tehy ja SuPer toivovat, että työnantajapuoli ja muut palkansaajia edustavat pääsopijajärjestöt ymmärtäisivät sote-sopimuksen tärkeyden kriisin ratkaisemisessa.

Sote-alan tilanne on huonontunut vuosi vuodelta. Säästötoimet ovat heikentäneet alan vetovoimaa ja työntekijöiden kuormittuneisuus on kasvanut. Vaikka ala koetaan edelleen merkityksellisenä, pieni palkka ja jaksamisongelmat ovat pakottaneet työntekijät etsimään muita vaihtoehtoja. Myös alan koulutukseen hakeutuminen on vähentynyt.

– Yhteiset talkoot tarkoittavat nyt sitä, että säästötoimien sijaan parannetaan hoitoalan ammattilaisten toimeentuloa ja jaksamista. Samalla myös hoidon laatu paranee, kun hoitajat voivat hyvin. On erittäin huolestuttavaa, kun koulutetut hoitajat eivät saa aitoa mahdollisuutta käyttää osaamistaan kansalaisten hyväksi vaan heidän on etsittävä toimeentulonsa muualta, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola kertoo.

– Liian moni hoitoalan ammattilainen joutuu tekemään useampaa työtä oman ja perheensä toimeentulon eteen. Näin asia ei saa olla. Palkalla on voitava tulla toimeen. Nyt ei ole kyse siitä, onko meillä varaa nostaa hoitohenkilöstön palkkoja. On kyse siitä, onko meillä varaa olla nostamatta, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo.

Tehy ja SuPer käynnistävät tänään yhteisen kampanjan hoitoalan tilanteen pelastamiseksi ja korjaamiseksi. Kampanjan teemana on: Me emme ole ongelma, me olemme ratkaisu. Korjaamalla hoitoalan olosuhteita ja palkkoja voidaan turvata alan vetovoima ja kasvava palvelutarve.

Molemmat liitot ovat avanneet liittokierroksen tavoitteista ja etenemisestä kertovat sivut verkossa. SuPerin sivut löytyvät osoitteesta superliitto.fi/neuvottelukierros2020 ja Tehyn sivut osoitteesta tehy.fi/liittokierros. Neuvottelijoita ja neuvotteluiden kulkua voi seurata Twitterissä aihetunnisteilla #sotesopimus, #meolemmeratkaisu, #kohtitasaarvoa ja #liittokierros.

