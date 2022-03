Tehy ja SuPer: Hoitajalakkoon sovintoesitys, hallinnot koolla huomenna

SuPer ja La Carita -säätiö palkitsivat kolme vanhustenhoidon työyhteisöä SuPerin opintopäivillä 16.3.2022 12:30:00 EET | Tiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on myöntänyt yhdessä La Carita -säätiön kanssa tunnustuspalkinnot hyvästä vanhustyöstä Sastamalan Tupahoivalle, Essoten Saimaanharjun palvelukeskukselle ja Kymsoten Eskolakodin Kotvalle. Palkinnonsaajille on yhteistä jatkuva oppiminen ja aktiivisuus sosiaalisessa mediassa. La Carita -säätiön tarkoituksena on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Palkinnot julkistettiin 16.3. SuPerin ammatillinen opintopäivä 2022 -koulutuswebinaarin yhteydessä.