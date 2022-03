Tehy ja SuPer hylkäsivät sovintoehdotuksen – 25 000 hoitajan lakko alkaa perjantaina

Tehyn ja SuPerin hallinnot hylkäsivät tänään yksimielisesti valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen. Hoitajalakko alkaa 1.4.2022 klo 6.00.

Sovintoehdotus ei sisältänyt mitään elementtejä hoitajapulan korjaamiseksi – ei palkkauksellisia eikä työoloja parantavia. Päinvastoin ehdotus olisi jopa heikentänyt nykytilaa. Sovittelijan ehdotus ei sisältänyt lainkaan palkkaohjelmaa. Tavanomaiset sopimuskorotukset jäivät alle muilla aloilla sovitun. Työaikoja koskevat tavoitteet eivät edenneet, eli työolojakaan ei olisi tällä ehdotuksella korjattu mitenkään.

Esimerkiksi hoitajien kipeästi kaipaamia tiukennuksia työantajan yksipuoliseen oikeuteen vaihtaa työvuoroja ei tullut. Hoitajat eivät edelleenkään ehdotuksen mukaan saisi jaksotyössä arkipyhiä kokonaisina vapaapäivinä vaan silputtuna pieniin pätkiin. Uskomattominta ehdotuksessa oli, että eräiden hoitajien työaikaa olisi jopa pidennetty.

– Olen vihainen ja surullinen. Hoitajien loputtoman joustamisen, pandemian, valmiuslain, oman terveyden vaarantamisen ja kaiken sankarihoitajien ylistämisen jälkeen meille esitetään tämä. Ehdotus, joka viittaa täydellisesti kintaalla hoitajapulalle ja hoitajien arjelle. Sovintoehdotus on tälle paperille väärä nimi. Siitä puuttuvat kaikki sovun rakennuspalikat. Päättäjämme olivat täysin yksimielisiä hylkäämisestä, lataa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Työvoimapula on pahin juuri sote-alalla. Tästä huolimatta Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on koko neuvottelujen ajan hoitajajärjestöjen mukaan työntänyt pään syvälle pensaaseen ja välttelee omaa vastuutaan sote-alan kriisistä ja hoitajapulan ratkaisusta. Mutta ei valtiovaltakaan pääse tilannetta pakoon, koska se vastaa sote-sektorin rahoituksesta suoraan ensi vuoden alusta.

– Sovintoehdotus on täysin kelvoton. Jos halutaan, että tässä maassa on jatkossakin julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto, poliittisen päättäjän on pakko puuttua peliin. Poliitikot välttelevät ja kiertelevät, mutta kyllä sote-palvelut, niiden rahoitus ja etenkin tulevaisuus ovat lopulta heidän vastuullaan, alleviivaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

1.4.2022 alkavan lakon piirissä on noin 25 000 Tehyn ja SuPerin työsopimussuhteista jäsentä seuraavissa organisaatioissa:

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (lukuun ottamatta Kysteri-liikelaitos),

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (lukuun ottamatta Keski-Suomen seututerveyskeskus),

Järvi-Suomen Terveys Oy, Docta Oy, Tervia Osaajat Oy, Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n sekä Sarastia Rekry Oy:n terveydenhuoltoalan työtehtävät, joita suoritetaan yllä mainituissa lakon kohdeorganisaatioissa.

Lakkokohteissa annetaan suojelutyöneuvotteluihin perustuen suojelutyötä välittömään hoitoon potilaiden hengen turvaamiseksi tai pysyvän vakavan vammautumisen estämiseksi.

Liite: Miksi Tehy ja SuPer hylkäsivät sovintoesityksen?

