Tehy ja SuPer: Lakkovaroitus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin ja Oulun kaupungin kotihoitoon

Neljän vuorokauden mittainen lakko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Oulun yliopistollisen sairaalan Tehohoitokeskuksen aikuisten teho-, tehovalvonta- ja valvontahoito yksiköissä ja Oulun kaupungin Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen Kontinkankaan-Myllyojan kotihoidossa alkaa tiistaina 13.9.2022 klo 00.01 ja päättyy perjantaina 16.9.2022 klo 23.59.

Lakossa ovat työtaistelun aikana kaikki työsopimussuhteiset Tehyn ja SuPerin jäsenet kyseisissä yksiköissä. Kohteissa tehtävä työ on lakonalaista työtä.

Tehy ja SuPer julistavat samalla Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Oulun yliopistollisen sairaalan Tehohoitokeskuksen aikuisten teho-, tehovalvonta- ja valvontahoito yksikköihin ja Oulun kaupungin Kontinkankaan hyvinvointikeskuksen Kontinkankaan-Myllyojan kotihoitoon kohdistuvan hakukiellon ja tilapäisen siirron kiellon, jotka astuvat voimaan heti ja jatkuvat työtaistelun päättymiseen saakka. Hakukiellon ja siirtokiellon aikana kukaan Tehyn tai SuPerin jäsen ei voi hakea tai ottaa vastaan em. lakkokohteissa avoinna olevaa työtä eikä siirtyä SOTE-sopimuksen/KVTES 1 luvun 10 §:n tarkoittamalla tilapäisellä siirrolla tekemään lakkokohteisiin kohdistuvaa työtä.

Tehy ja SuPer ovat antaneet aiemmin elokuussa kolme muuta lakkovaroitusta sekä ilmoittaneet ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kiristymisestä syyskuun alussa. Työriitaa on soviteltu hieman yli viikon ajan valtakunnansovittelijan johdolla. Järjestöt painottavat, että ratkaisun avain eli sote-sektorin lisärahoitus on lopulta maan hallituksella.



- Poliittisen päättäjän pitää herätä Ruususen unesta. Sote-sektori on vuosikausien aliresurssoinnilla kuihdutettu kuiviin ja hoitajapulan on annettu ajautua kaikkia kansalaisia koettelevaksi kriisiksi, sanoo SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

-Tämän umpisolmun avaaminen ei ole pelkkä työmarkkina-asia. Sote-rahoituksessa on mittava lovi ja vain muutaman kuukauden päästä valtiovalta vastaa siitä. Päättäjän on yhä vaikeampi paeta vastuuta, toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Rytkösen ja Paavolan mukaan päättäjien kannattaisi nyt budjettiriihen kynnyksellä miettiä kaksi kertaa, miten syvän kriisin vallitessa he haluavat käynnistää hyvinvointialueiden toiminnan vuoden vaihteessa.



- Esittämämme sote-alan pelastusohjelma olisi kaikkien kannalta järkevin ratkaisu. Jotta hoitajapula alkaisi vähitellen helpottaa, tarvitaan yksinkertaisesti lisää rahaa, paremmat palkat. Se on ensimmäinen ja tärkein keino vastata hoitajapulaan ja osoittaa, että Suomi haluaa jatkossakin pitää hoitajansa tällä hienolla alalla, he toteavat.

Lisätietoja:

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, yhteys erityisavustajan kautta p. 0400 540 005

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 527 5085

Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi, p. 050 346 0847

SuPerin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno, p. 050 310 1492