Tehy ja SuPer: Suomen suurin alakohtainen työ- ja virkaehtosopimus syntyi

Viime kevään työmarkkinakierroksella kuntasektorilla sovittiin kokonaan uudesta sopimusalasta eli sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksesta (SOTE-sopimus) ja sen voimaantulosta alkaen 1.9.2021. Samalla sovittiin varhaiskasvatuksen opettajien siirtymisestä opetushenkilöstön sopimukseen (OVTES). Uudistukset aiheuttivat muutostarpeita myös yleiseen kunnalliseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES).

Osapuolet ovat neuvotelleet viime elokuusta lähtien SOTE-sopimuksen määräyksistä ja soveltamisalasta sekä mainituista muista muutoksista kunnalliseen sopimusjärjestelmään. Neuvottelutulos kokonaisuudesta syntyi kunta-alan pääneuvotteluryhmässä tänään.

Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) tulee voimaan syyskuun alussa. Voimaantulo ei ole sidoksissa sote-uudistuksen etenemiseen. Ensimmäinen sopimuskausi on 1.9.2021-28.2.2022. Uutta SOTE-sopimusta sovelletaan kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä työskentelevään henkilöstöön. Sopimus muistuttaa rakenteeltaan lääkärien virkaehtosopimusta.



SOTE-sopimus oli tärkeä hoitajajärjestöjen Tehyn ja SuPerin yhteinen viime kierroksen tavoite, joka ei olisi toteutunut ilman hoitajajärjestöjen määrätietoista työtä ja yhteistä rintamaa vaikeassa neuvottelutilanteessa.

– Kuntasektorille syntyi historiallisesti kokonaan uusi sopimusala. SOTE-sopimuksesta tulee maan suurin alakohtainen työehtosopimus, joka piiriin tulee noin 180 000 työntekijää - melkoinen joukkovoima, toteaa Millariikka Rytkönen.

Sote-henkilöstön työehtoihin keskittyvä sopimus tulee helpottamaan merkittävästi ratkaisujen löytämistä sosiaali- ja terveydenhuollon alakohtaisiin ongelmiin, mikä on ollut haasteellista aiemmassa hyvin monialaisessa yleisessä kuntasopimuksessa. Korona-aika on vain korostanut tarvetta juuri sote-alan vetovoiman ja työehtojen parantamiseen.

Vaikka nyt ei käytykään varsinaista työmarkkinakierrosta vaan neuvoteltiin sopimuskaudella työrauhan voimassa ollessa, SOTE-sopimuksen jaksotyöaikaa koskeviin määräyksiin saatiin eräitä parannuksia.

– Nämä edistysaskeleet osoittavat, että sote-sektorin omalle sopimusalalle on todella ollut tarvetta. Vaikuttaa myös siltä, että työnantajapuolellakin on alettu hahmottaa alan vetovoimaongelma. Ja mikä tärkeintä, nyt meillä on työvälineet ja keinot lähteä parantamaan sote-alan työehtoja varsinaisella neuvottelukierroksella ensi vuonna, sanoo Silja Paavola.

Varhaiskasvatuksen opettajien siirtyminen opetushenkilöstön sopimukseen ja SOTE-sopimuksen synty merkitsevät muutoksia myös kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (KVTES). Käytännössä lastenhoitajista tulee jatkossa siellä suurin henkilöstöryhmä.



– Myös lastenhoitajien suhteellinen asema vahvistuu tässä ratkaisussa ja heidän edunvalvontansa tehostuu, toteavat Rytkönen ja Paavola.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 527 5085, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, p. 040 821 0028, Tehy ry

Edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno, p. 050 310 1492, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

Edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, p. 050 346 0847, Tehy ry