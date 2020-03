Tehy ja SuPer: Valtiovallan tuki kunnille auttaisi myös neuvottelupöydässä

Hoitajajärjestöt Tehy ja SuPer vetoavat sekä työnantajaan että valtioon, jotta hoitoalan henkilöstön toimeentulosta ja työhyvinvoinnista huolehditaan nyt ja tulevaisuudessa. Järjestöt edellyttävät valtiovallan tukea kuntien tiukkaan taloustilanteeseen ja samalla vetoavuksi hyvin nihkeästi edenneisiin kuntaneuvotteluihin.

Järjestöt ehdottivat tänään neuvotteluissa myös valtakunnansovittelijan apuun turvautumista neuvottelujen edistämiseksi, koska sopimuskausi on päättymässä tänään eikä Kuntatalolla ole juuri edetty. Työriitojen sovittelua koskevan lain mukaan on mahdollista, että sovittelijaa voidaan käyttää osapuolten pyynnöstä puheenjohtajana työehto- ja virkaehtosopimusten aikaansaamista koskevissa neuvotteluissa.

- Kaikki mahdollisuudet kannattaa nyt vielä käyttää ratkaisun etsimiseen. Sote- ja vaka-alan ammattilaiset ansaitsevat vakaat työehdot tämän kriisin aikana, jolloin erityisesti heidän työpanostaan suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi tarvitaan enemmän kuin koskaan, sanoo SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen ja SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola toivovat myös, että kuntatyönantaja ei kriisin varjolla painosta yhteiskunnan kannalta keskeistä henkilöstöä nyt huonoon sopimukseen. Tärkeä hoitajajärjestöjen tavoite on esimerkiksi sote-sopimus, jolla pystyttäisiin aiempaa paremmin korjaamaan alan epäkohtia ja varautumaan sote-uudistukseen. Lisäksi puheenjohtajien mukaan ilmaisista kiky-tunneista on päästävä ja palkkaratkaisun on oltava vähintään vientialojen tasoa.



- Sote-henkilöstön työ on viimeistään nyt osoittautunut erityisen vaativaksi ja vaaralliseksi. Lisäksi heihin kohdistuu jo muutenkin poikkeustilan lainsäädännössä useita rajoittavia määräyksiä alkaen työaikojen joustamisesta ja irtisanomisajan pidentymisestä ja päätyen valmiuslain työvelvoitteeseen. Tämä tulee ottaa huomioon, toteaa Rytkönen.

Kuntasektorin virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi päättyy tänään 31.3.2020, mutta sopimuksen ns. jälkivaikutuksella niiden määräykset ovat edelleen voimassa, kun uusista työehdoista yritetään yhä päästä sopuun. Poikkeusoloissa ei toteuteta työtaistelutoimia, koska koronaepidemian vuoksi on välttämätöntä, että kaikkien terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten osaaminen on nyt käytössä.

Lisätietoja:



Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, p. 040 821 0028

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 527 5085



Tehyn edunvalvontajohtaja Else-Mai Kirvesniemi, p. 050 346 0847 SuPerin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno, p. 050 310 1492