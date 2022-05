Tehy ja SuPer: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto jatkuu kunta-alalla – muutos reunaehtoihin kesän ajaksi

Hoitajajärjestöt korostavat, että työtaistelutoimilla tavoitellaan aina mahdollisimman hyvää painostusvoimaa parhaan mahdollisen neuvottelutuloksen saamiseksi omille jäsenille. Samalla toteutustavan tulisi olla sellainen, että jäsenille aiheutuisi toimista mahdollisimman vähän haittaa tai menetyksiä.

– Me keskitymme hoitajien asiaan. Kun tilanne näyttää pitkittyvän, haluamme tällä linjauksella helpottaa muutenkin matalapalkkaisten jäsentemme toimeentuloa kesäkuukausina, toteaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Sopimuksettoman tilan jatkuminen ehkä pidempäänkin koko kunta-alalla vahvistui eilen, kun Kunta- ja hyvinvointialuetyöantajat KT:n ja kahden muun pääsopijajärjestön JUKOn ja JAU:n tunnustelut sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen pohjalta kariutuivat.

– On mielenkiintoista, että tunnustelu ei johtanut tulokseen, koska muut kunta-alan sopijaosapuolet olivat jo osaltaan hyväksyneet sovittelulautakunnan ehdotuksen. Pakka tuntuu siellä olevan kiistatta hieman sekaisin. Selkeää on sen sijaan se, että pulaan hoitohenkilöstöstä on pakko löytää lääkkeet, pohtii Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Rytkönen ja Paavola muistuttavat Tehyn ja SuPerin taistelevan edelleen vakavan yhteiskunnallisen ongelman eli hoitajapulan ratkaisun puolesta, eivät koko kunta-alan.

Lisätietoja:

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen, yhteys erityisavustajan kautta p. 0400 540 005

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola, p. 050 527 5085

Tehyn toiminnanjohtaja Else-Mai Kirvesniemi, p. 050 346 0847

SuPerin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno, p. 050 310 1492