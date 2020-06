Tehy, SuPer ja ERTO: Ylityö- ja vuoronvaihtokielto laajenee Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireihin

SuPerin kysely: Vanhus- ja vammaispalvelut jäivät koronaepidemiassa suojainten osalta sivuraiteelle 14.5.2020 12:30:56 EEST | Tiedote

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer kartoitti suojaimien käyttöä vanhus- ja vammaispalveluissa. Vastaajista 43 prosenttia ilmoitti, että suojaimia on liian vähän. Erityisesti pula on kirurgisista suu-nenäsuojista, joiden puutteesta kertoi yli 40 prosenttia vastaajista. Suojia saa käyttää vain rajallisen määrän, esimerkiksi kaksi suojaa/työvuoro. Eilen voimaan tulleen suojainpakon myötä tilanteen on nyt muututtava työpaikoilla.