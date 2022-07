Tekniikka, osaaminen ja yhteistyö takaavat valtion IT-palvelujen toimintavarmuutta

Uniikki tapa kouluttautua ICT-asiantuntijaksi – suosittu Valtori Akatemia saa jatkoa 5.7.2022 07:00:00 EEST | Tiedote

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on kouluttanut Valtori Akatemia -harjoitteluohjelmansa kautta vuodesta 2018 lähtien ICT-alan ammattilaisia valtionhallintoon. Akatemiasta on muodostunut suosittu ohjelma, joka on avannut työuran kymmenille opintojensa loppusuoralla oleville ja vastavalmistuneille.