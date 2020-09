Teknologiayliopisto Taipei Tech myönsi professori Heli Jantuselle Yushan-palkinnon

Taiwanin Opetusministeriö on myöntänyt Yushan-palkinnon (Scholar) Oulun yliopiston mikroelektroniikan tutkimusyksikön johtajalle professori Heli Jantuselle. Hänet tunnetaan kansainvälisesti pioneerityöstään keraamisen elektroniikan parissa. Hän keskittyy elektroniikan valmistusmenetelmiin sekä uusien radiotaajuus- ja anturisovelluksien ja elektroniikan sovelluksien kehittämiseen.

Professori Heli Jantusen ryhmässä kehitetyllä menetelmällä keraamikomponentteja kyetään aiemmasta poiketen valmistamaan huoneenlämmössä sintraamalla ja yhdistämään lämpöherkkiin elektroniikan puolijohde- ja polymeerimateriaaleihin.



“Palkinnolla on merkitystä. Minulla on melkein 20 vuotta ollut pitkä suhde taiwanilaisiin yliopistoihin. Olemme keskittyneet yhteistutkimuksen vahvistamiseen molemmissa maissa. Tämä palkinto osoittaa, että yhteistyö huippututkijoiden kanssa on ollut antoisaa ja tärkeää meille molemmille osapuolille. Palkinto mahdollistaa useita vierailuja myös jatkossa”, professori Jantunen kiittelee.



Taiwanin Opetusministeriön vuonna 2018 käynnistämän Yushan Scholar -ohjelman tavoitteena on kannustaa yliopistoja rekrytoimaan kansainvälisiä huippututkijoita edistämään Taiwanin korkeakoulutuksen laatua ja nostamaan sen globaalia akateemista profiilia. Tämän palkinnon saatuaan professori Heli Jantunen osallistuu kolmen vuoden lyhytaikaiseen vaihto-ohjelmaan vuosien 2020-2023 välillä Taipein kansallisessa teknillisessä yliopistossa (Taipei Tech).



"Elektroniikkamateriaaleihin erikoistuneella professori Heli Jantusella on 76 patenttia ja hän on tuottanut yli 250 julkaisua tuo meille professorina kansainvälisyyttä. Hänen asiantuntemuksensa auttaa Taipei Techia lisäämään yhteistyötä tietoliikenneteollisuuden kanssa ja kehittämään edelleen huippuluokan komponentteja seuraavalle sukupolvelle”, Taipei Techin johtaja Sea-Fue Wang sanoo.

Yushan, joka tarkoittaa kiinaksi jadea, on Taiwanin korkein vuori (3952 m) ja myös korkein huippu Länsi-Tyynenmeren alueella. Nimivalinta luonnollisesti symboloi palkinnon suuruutta ja merkittävyyttä. Korkein huippu omistetaan korkeimmille huipuille.

