Tekoäly herätti lastenkirjan piirroshahmon eloon virtuaalivaikuttajana

Energia-asiat ja energiamurros puhuttavat monessa perheessä. Ala muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, ja vanhemmat löytävät yhä useammin itsensä kiemurtelemasta lastensa kiperien energiakysymysten edessä. Helenin teettämän kyselytutkimuksen [1] mukaan 93 % 9–13-vuotiaiden lasten vanhemmista uskoo, että lapset oppivat energiasta eniten kotoa. Reilusti yli kolmannes (41 %) vastanneista vanhemmista kaipaisi kuitenkin tukea energiakasvatukseen.

”Lapsille on aina jaettu vinkkejä siitä, miten energiaa voi säästää, mutta lapsentasoista ja kiinnostavaa tietoa energialähteistä ja energiamurroksesta ei juurikaan ole ollut aiemmin tarjolla. Energiamurros on parhaillaan käynnissä, joten on tärkeää, että näiden tulevaisuuden energiantekijöiden ja -kuluttajien kysymyksiin voidaan vastata ja siten ylläpitää kiinnostusta”, kertoo Helenin markkinointijohtaja Tanja Kaasinen.

Kirjassa pieni Ellen-tyttö auttaa hukattua energiaa, Posia ja Negaa, pääsemään takaisin sähköverkkoon. Joukko hakee apua eri energialähteiden luota. Aurinko-, Vesi- sekä Tuulivoiman, Kivihiilen, Maalämmön ja Biokaasun lisäksi Ellen ystävineen tutustuu muun muassa Tekoälyyn ja Vetyvauvaan. He oppivat energiasta, energialähteistä ja energiamurroksesta – ja samalla tarinan siivellä oppivat myös sen lukija ja kuuntelija. Kirjan tarinan ovat kirjoittaneet Creative Director Leandro Righini ja Senior Creative Mick Scheinin. Kuvamaailman on luonut Aalto-yliopiston opiskelija Eveliina Saarentaus.

Tarinan levittämistä varten kirjan päähenkilö muutettiin kaksiulotteisesta kuvituksesta kolmiulotteiseksi avatariksi, joka elää omalla Instagram-tilillään. Virtuaalivaikuttajat ovat yksi sosiaalisen median isoimmista trendeistä maailmalla. Instagramin raportin [2] mukaan yli puolet Z-sukupolven somekäyttäjistä aikoo hakea muoti- ja kauneusvinkkejä virtuaalivaikuttajilta vuonna 2023. Statistan [3] tuoreiden lukujen mukaan 35 % yhdysvaltalaisista kuluttajista on ostanut tuotteita tai palveluita, joita virtuaalivaikuttajat ovat suositelleet.

”Virtuaalivaikuttajat ovat kovassa nosteessa. Tämä näkyi myös asiatuntijahaastatteluissa, joita teimme globaalia Social Media Marketing Trends 2023 -raporttiamme varten”, kommentoi vaikuttajatoteutuksesta vastanneen toimiston Kurion luova johtaja Jari Lähdevuori. ”Miksi kertoisimme Ellenin tarinaa itse, kun voimme antaa Ellenin kertoa sen? Tästä ajatuksesta syntyi @energiaellen.”

Virtuaali-Ellen syntyi generatiivisen tekoälyn avulla. AI-työstä vastasi kansainvälisesti palkittu, tekoälyyn erikoistunut valokuvaaja Antti Karppinen. Tekoälyn datana käytettiin kirjan piirroksia ja lopputulemana syntyi tekoälymalli Ellenistä – oikeana seitsemänvuotiaana tyttönä. Prosessin eri vaiheissa hyödynnettiin useita eri, kuhunkin vaiheeseen parhaiten sopivia tekoälyalustoja.

”AI-spesialistille tämä hanke oli samaan aikaa haastava ja kutkuttava. Sain käyttää kaikkia taitojani ja työkalujani, jotta Ellenistä saatiin mahdollisimman realistinen, oikean elämän tuntuinen”, toteaa Antti Karppinen. ”Lopputulos ylitti kuitenkin omatkin odotukseni. Projekti osoittaa näiden uusien teknologioiden rajattomat mahdollisuudet tarinankerronnan ja visuaalisen tuotannon saralla.”

”Tekoälyä voi tässä projektissa todellakin kutsua tukiälyksi. Ilman Eveliinan ja Antin kädentaitoja, yhteistyötä ja periksiantamatonta yksityiskohtien viilaamista ei mitään olisi syntynyt”, summaa Jari Lähdevuori.

Virtuaalivaikuttaja Ellen on nähty niin Helenin kanavissa, johtoryhmäläisten kaverikuvissa, lukemassa kirjaa hankkeen kummin Seela Sellan kanssa kuin poseeraamassa perinteisempien somevaikuttajien julkaisuissa. Ellenin energiaseikkailu -kirja on helposti kaikkien saatavilla. Se julkaistaan suomeksi ja englanniksi painettuna kirjana sekä kaikkien ladattavissa olevana digitaalisena teoksena Helenin verkkosivuilla. Kirjan lanseerauskampanjasta on vastannut Helenin in-house-tiimi tukenaan viestintätoimisto Drum, mediatoimisto Dagmar ja luova toimisto Kurio.

Materiaalit:

// Verkkosivu ja kirja: https://www.helen.fi/helen-oy/helen-oy/tietoa-meista/ellenin-energiaseikkailu

// Virtuaalivaikuttaja: https://www.instagram.com/energiaellen/

Lähteet:

// 1 Helenin Dagmar Insightilla teettämä kysely toteutettiin Bilendin kuluttajapaneelissa ja siihen vastasi 200 9–13-vuotiasta lasta ja heidän vanhempaansa eri puolilta Suomea. Kysely toteutettiin joulukuun 2022 ja tammikuun 2023 välisenä aikana.

// 2 The Instagram Trends Report 2023 https://about.instagram.com/blog/announcements/instagram-trends-2023

// 3 Statista 2023 https://www.statista.com/statistics/1304092/consumers-bought-product-promoted-virtual-influencers-age-group-us/