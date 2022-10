Tekoäly piirsi pizzat Kotipizzalle

Suomelle kultaa ja hopeaa digimarkkinoinnin EM-kisoista 16.9.2022 13:18:30 EEST | Tiedote

Kaksi suomalaista kampanjaa palkittiin Euroopan-laajuisessa Digital Communication Awards 2022 -gaalassa Berliinissä myöhään eilen illalla 15.9. Fazer Makeisten ”Remix Is The New Black” sai kultaa Marketing to youth -kategoriassa ja Wärtsilä Energyn “Europe’s Energy Future” hopeaa B2B Communications -kategoriassa. Molempien kampanjoiden suunnittelusta vastasi luova toimisto Kurio.