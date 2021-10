Tekoäly siirtää kokeneiden lääkärien tietoa nuoremmille – polven nivelrikko tunnistetaan aikaisemmin

Lisää kansainvälisiä kykyjä Jyväskylään ja Keski-Suomeen - Jyväskylän yliopisto mukana edistämässä veto- ja pitovoimaa 28.10.2021 15:20:22 EEST | Tiedote

Monet alat tarvitsevat kipeästi lisää osaajia, vaikka samanaikaisesti kansainvälisten osaajien on vaikeaa työllistyä Suomessa. Yhtenä ratkaisuna osaajapulaan on kansallinen Talent Boost -ohjelma. Jyväskylän yliopisto on mukana rakentamassa Talent Hubia eli paikallista palveluiden ekosysteemiä, jossa ulkomaalaistaustaiset ihmiset tuntevat kuuluvansa aidosti suomalaiseen yhteiskuntaan ja voivat saavuttaa tavoitteensa urallaan.