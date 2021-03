Tekoäly suunnittelee Burger Kingin työvuorolistat

Kun tietokone suunnittelee työvuorolistat, vapautuu esimiehiltä aikaa johtamiseen ja asiakaspinnassa toimimiseen.

Ravintolatoimija Restelin Burger King -ketjussa on vuoden alussa siirrytty työvuorojen suunnittelussa uuteen aikaan; työvuorolistoja optimoi ja suunnittelee nyt tekoäly. Restel on ensimmäinen ravintola-alan toimija Suomessa, joka hyödyntää tähän tapaan optimointia, tekoälyä ja koneoppivaa ohjelmistoa työvuorojen suunnittelussa.

Tammikuussa käyttöön otettu järjestelmä optimoi tarkasti henkilökunnan määrän perustuen ennusteisiin ja arvioituun työmäärään. Aiemmin käytössä ollut järjestelmä ei omannut lainkaan älyä ja vaati kaikissa suunnitteluvaiheissa manuaalista työtä.

"Optimoinnilla saadaan luotua työvuorosuunnitteluun tasapuolisuutta ja samalla parannetaan työssä jaksamista, kun työn kuormittavuus tasaantuu pitkäjänteisemmän suunnittelun avulla. Lisäksi esimiesten aikaa vapautuu työvuorosuunnittelusta johtamiseen ja asiakaspinnassa toimimiseen", kertoo Restelin HR-päällikkö Susanna Kitti.

Järjestelmä kerää myös tietoa esimerkiksi henkilöstön työvuorotoiveiden toteutumisesta:

"Työntekijät ovat tärkein voimavaramme, joten otamme ehdottomasti huomioon heidän toiveitansa vuoroja suunniteltaessa. Haluamme saada entistä tarkemmin tietoa siitä, miten olemme onnistuneet huomioimaan henkilöstön erilaiset elämäntilanteet työvuorosuunnittelussa", sanoo Kitti.

Työvuorosuunnittelujärjestelmän tekninen toteutus on suomalaisen Relexin käsialaa. Restel on toiminut Relexin ravintola-alan kumppanina eli se on auttanut ohjelmistoyritystä sovittamaan työehtosopimusten tulkinnat ja ravintola-alan erityispiirteet konekielelle.