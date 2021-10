Tekoälyn hyödyntäminen liikunta-alalla kiehtoo uutta liikuntabiologian professoria

Työssään Neil Cronin tutkii ihmisen liikettä ja kuvantamismenetelmiä. Viime vuosina hän on suunnannut tutkimuslinjaansa uuteen ja ajankohtaiseen koneoppimisen hyödyntämisen suuntaan. Toisin sanoen hänen tutkimuksensa keskiössä on tekoälyn kehittäminen ja käyttö liikuntabiologian alalla.

– Aiemmin tutkittavan on pitänyt aina tulla laboratorioon mittauksia varten. Laboratoriossa saadaan hyvin dataa, mutta ei laboratorio-olosuhteissa välttämättä esimerkiksi liikuta normaalisti ja siksi myöskään tulokset eivät välttämättä kuvaa normaalia tilannetta. Kehittyvän teknologian avulla erilaisia kehomittauksia on mahdollista tehdä missä ja milloin vain – vaikka ulkona sateessa.

Liikkeestä ja kehosta kertovaa dataa saadaan tänä päivänä toinen toistaan kätevämmillä laitteilla, kuten kellojen ja sormusten avulla. Dataa on siis mahdollista saada runsaasti, joten on tärkeää pysyä mukana myös analyysimenetelmien kehittämisessä. Lisäksi tietoturvan tulee pysyä kehityksen rinnalla.

– Uudessa ja ajankohtaisessa tutkimussuunnassa haasteena on, että datan analysointi ja laitteiden kehittäminen vaativat IT-osaamista, ja tätä osaamista pitäisi kerryttää tuleville liikuntabiologian ammattilaisille lisää, Cronin tuumii.

Croninin uraan kuuluvat runsaat kansainväliset kutsuluennot, yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä aktiivisuus kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Hän on julkaissut muun muassa yli 70 kansainvälisesti arvioitua julkaisua. Lisäksi hän on ohjannut useita väitöskirjoja ja maisterintutkielmia Suomessa ja Isossa-Britanniassa.

Cronin on lähtöisin Isosta-Britanniasta. Hän väitellyt vuonna 2010 Aalborgin yliopistossa Tanskassa ja hänellä on dosentuuri Oulun yliopistossa. Lisäksi hän on työskennellyt tutkijatohtorina Griffith Universityssa Australiassa, jossa hän on myös dosentti. Jyväskylän yliopistossa apulaisprofessorina (tenure track) Cronin on työskennellyt vuodesta 2016. Cronin aloittaa liikuntabiologian professorina 1.11.2021.

