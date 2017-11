Temppeliaukion kirkossa käynyt ennätysmäärä vierailijoita

Temppeliaukion kirkossa on saavutettu kävijäennätys. Vuoden loppuun mennessä kirkkoon odotetaan lähes 900 000 vierailijaa.

Lokakuun loppuun mennessä kirkossa on käynyt jo noin 830 000 vierailijaa, vuoden lopussa kävijämäärän odotetaan nousevan lähelle 900 000 vierailijaa. Tässä luvussa eivät ole mukana konserteissa, messuissa ja kirkollisissa toimituksissa käyvät henkilöt.

Aiemmin kirkon kävijämäärä on ollut noin puoli miljoonaa vierailijaa vuodessa. Viime vuonna kävijöitä oli lähes 700 000 ja tänä vuonna tuo määrä ylitettiin jo loppukesästä.

Temppeliaukion kirkko rakennettiin vuonna 1969. Lähes siitä saakka se on ollut yksi Helsingin suosituimpia nähtävyyksiä ja merkittävä konserttipaikka. Viime vuosina kävijämäärät ovat vain kasvaneet.

– Olemme olleet iloisia siitä, että kirkko on edelleen kiinnostava vierailukohde monille turisteille. Olemme kuitenkin huomanneet, että vierailijoistamme suurin osa on turisteja ja pääkaupunkiseutulaiset vierailevat kirkossa harvemmin, Temppeliaukion kirkon turistityöstä vastaava palvelupäällikkö Eekku Aromaa kertoo.

Kaksi yhden hinnalla sisään 8.12. asti

Marraskuussa ja joulukuun alussa perjantaihin 8.12. saakka Temppeliaukion kirkkoon pääsee koodilla "marraskuu" kaksi yhden hinnalla kirkon aukioloaikoina. Kirkon pääsymaksu on ollut tämän vuoden alusta kolme euroa hengeltä. Töölön seurakunnan jäsenet, alle 18-vuotiaat ja voimassa olevalla Museokortin haltijat pääsevät sisään ilmaiseksi.

Kirkko on auki maanantaista lauantaihin kello 10–17 ja sunnuntaisin kello 12–17, paitsi toimitusten, esimerkiksi kasteen, aikana. Messuihin tiistaina kello 9 ja sunnuntaina kello 10 on aina vapaa pääsy.

– Meillä on paljon nähtävää myös helsinkiläisille, joita haluamme erityisesti kutsua käymään! Esimerkiksi Slush-tapahtuman aikaan kirkko on valaistu vaaleanpunaiseksi Slush-tapahtuman teeman mukaisesti ja keskiviikosta lauantaihin on yleensä aamupäiväkonsertteja, Aromaa jatkaa.

Lisätietoja: Palvelupäällikkö Eekku Aromaa, Töölön seurakunta, p. 09 2340 6315, eekku.aromaa@evl.fi

https://www.helsinginseurakunnat.fi/seurakunnat/toolo/temppeliaukionkirkonaukiolo.html