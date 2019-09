Teollisuuden kilpailukykyä heikentävistä polttoaineverojen korotuksista on luovuttava

Uusi hallitus on kaavaillut polttoaineveroihin poikkeuksellisen suuria korotuksia. Niiden kustannusvaikutus suomalaiselle metsäteollisuudelle olisi vuositasolla yli kaksinkertainen verrattuna kahdella edellisellä hallituskaudella tehtyihin korotuksiin. Ehdotus on epävakaat talousnäkymät huomioon ottaen huonosti harkittu ja heikentää toteutuessaan teollisuuden kilpailukykyä.

Polttoainekustannusten osuus tiekuljetuskustannuksista on yli viidennes, ja dieselpolttoaineen verotus Suomessa on jo nyt Euroopan kireimpiä. Myös metsätyökoneissa käytettävän kevyen polttoöljyn verotasoa on vuosien mittaan nostettu.

- Polttoaineveroihin tehtiin kahden aiemman hallituskauden aikana korotuksia, joiden vaikutus metsäteollisuuteen vaihteli vuositasolla nollan ja kymmenen miljoonan euron välillä. Nyt suunnitellut korotukset lisäisivät toteutuessaan metsäteollisuuden kustannuksia jopa 24 miljoonalla eurolla vuodessa, toteaa Metsäteollisuus ry:n johtaja Jyrki Peisa.

Logistiikan kustannustehokkuus on metsäteollisuudelle keskeinen kilpailukykytekijä. Pitkät etäisyydet markkinoille ja ohuet kuljetusvirrat Suomessa nostavat metsäteollisuuden logistiikkakustannuksia verrattuna keskeisiin kilpailijamaihin. Tiekuljetukset ovat toimialalle välttämättömiä, ja niiden osuus alan kuljetuksista Suomen sisällä on noin 75 prosenttia.

- Metsäteollisuus odottaa hallitukselta budjettiriihessä päätöksiä siitä, että suunnitelluista polttoaineverojen korotuksista luovutaan eikä teollisuuden kustannuskilpailukykyä heikennetä. Toivomme myös, että hallitusohjelmaan kirjattu 300 miljoonan euron vuotuinen lisärahoitus liikenneväylien kunnossapitoon toteutuu, Peisa korostaa.

Lisätietoja:

Jyrki Peisa, johtaja, p. 050 364 0836, jyrki.peisa@forestindustries.fi

Outi Nietola, logistiikkapäällikkö, p. 040 194 4776, outi.nietola@forestindustries.fi

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti noin 140 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Viestintäkontakti:

Mika Mäkinen, viestintäjohtaja, 050 555 3425



Finland is one of the world's largest producer of pulp, paper and paperboard in addition to being one of Europe's largest producers of sawn timber.

The forest industry directly and indirectly employs approximately 140,000 Finns. The industry's multiplier effects extend broadly into surrounding society.

Finland has a unique opportunity to pioneer the bioeconomy thanks to the abundant forest resources, sustainable forestry practices and the first-rate expertise and competence of the forest cluster as a whole.

Contact in Communications:

Mika Mäkinen, Communications Director, mobile +358 50 555 3425