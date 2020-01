Teollisuusliitto viittaa kintaalla sahojen ja vaneritehtaiden kilpailukyvylle

Metsäteollisuus ry pitää Teollisuusliiton sunnuntaina antamaa ilmoitusta kaksiviikkoisen lakon pidentämisestä viikolla vastuuttomana. Teollisuusliitto on jo pitempään osoittanut toimillaan, että sitä ei kiinnosta sopiminen vaan pelkästään lakkoilu.

– Metsäteollisuus ry on valmis hakemaan ratkaisua myös Teollisuusliiton kanssa mahdollisimman nopealla aikataululla. Neuvottelutulos syntyy vasta, kun saamme sovittua kustannuskilpailukykyä parantavista työehdoista, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen sanoo.

Teollisuusliito ei ole ryhtynyt aitoihin neuvotteluihin ja yhdessä sopimiseen, vaan se alkujaankin katkaisi mekaanisen metsäteollisuuden neuvottelut kesken yhdessä sovittua neuvotteluprosessia. Teollisuusliitto on levittänyt virheellisiä tietoja työnantajien esityksistä, ja yrittänyt rajata tes-kierroksen koskemaan pelkästään kiky-tuntien kohtaloa.

Sahojen ja vaneritehtaiden kilpailukykyä pitää parantaa työajan lisäksi muita työehtoja kehittämällä. Suomalaiset sahat ja vaneritehtaat kilpailevat huomattavasti alhaisemman kustannustason alueiden, kuten Baltian, Puolan ja Venäjän, tuotannon kanssa. Esimerkiksi Viroon verrattuna työvoimakustannukset ovat Suomen vaneritehtailla noin kolminkertaiset.

Teollisuusliitto aloittaa maanantaina kolmeviikkoiseksi pitkittyvän lakkonsa yli 40:llä mekaanisen metsäteollisuuden tehtaalla, kuten sahoilla ja vaneritehtailla. Se järjesti vastaavia lakkoja jo joulukuussa mekaanisessa metsäteollisuudessa ja muualla vientiteollisuudessa.

