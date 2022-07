Teollisuusvaliokunnalta tuki uusiutuvan energian tavoitteiden nostamiselle

– Äänestys sujui odotetusti ja teollisuusvaliokunnan kanta vauhdittaa nyt irtautumista Venäjän tuontienergiasta ja fossiilitaloudesta. Uusiutuvan energian direktiivin tavoitetta nostettiin REPowerEU-suunnitelman tavoitteiden mukaisiksi, eli nyt uusiutuvien energialähteiden osuuden tulee olla koko EU:n tasolla vähintään 45 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, Niinistö sanoo.

– Tällä varmistetaan, että energiamurros etenee ja investoinnit ohjautuvat uusiutuviin. Se on mahdollisuus myös suomalaisten edelläkävijäyrityksille. Jäsenmaiden tulee kasvattaa uusiutuvien osuutta enemmän, kuin komissio alun perin esitti. Tämä takaa, että irtaannumme mahdollisimman nopeasti venäläisestä fossiilienergiasta, emmekä korvaa sitä fossiilisilla muista lähteistä, Niinistö jatkaa.

– Olen erityisen tyytyväinen, että vihreiden konkreettinen ehdotus lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö teollisuuden matalan lämmön tuotannossa oli osa läpi menneitä kompromisseja. Tällä voidaan vähentää EU:n maakaasun kulutusta jopa 8%, eli tämä vähentää merkittävästi sen käyttöä, Niinistö sanoo.

– Vihreät tavoittelivat korkeampia tavoitteita, jotta EU olisi täysin irti fossiileista energiassa 2040 mennessä. Näiden kompromissien eteen tehtiin kuitenkin paljon töitä ja edistys komission esitykseen on mittavaa, joten niihin on syytä olla tyytyväinen. On valitettavaa, että lämmitys- ja jäähdytystavoitteesta ei tullut sitova. Myös biopolttoaineiden osalta toivoimme pääsevän lähemmäs ympäristövaliokunta ENVI:n sopimaa linjaa. Täysistunnossa on siis vielä tehtävää, Niinistö sanoo.

Uusiutuvan energian direktiivistä äänestetään parlamentin täysistunnossa syyskuussa. Sen jälkeen neuvotellaan lopullinen laki ministerineuvoston kanssa. Niinistö osallistuu varjoraportöörinä näihin neuvotteluihin vihreiden edustajana.