Teosto-palkitun säveltäjä Cecilia Damströmin Wasteland-orkesteriteos saa maailmanensi-iltansa 1. syyskuuta

Cecilia Damströmin teosten esitysten syyskausi alkaa perjantaina 19.8. Joensuun Joen yö -tapahtumasta, jossa soi orkesteriteos Lucrum Joensuun kaupunginorkesterin esittämänä. Lauantaina 20.8. Tampereen valtaavalla Tampering Festivalilla Tampering Ensemble tulkitsee Damströmin teoksen Nisus. "Musiikin Greta Thunbergiksi" sanottu säveltäjä ottaa kaikkien teostensa kautta rohkeasti kantaa ilmastonmuutokseen, kulutukseen, mielenterveys- ja tasa-arvokysymyksiin.



– Lucrum on teos joka on saanut inspiraationsa ahneudesta, joka on yksi seitsemästä kuolemansynnistä. Koen että ahneus on nykymaailmassa suuri ongelma. Jousitrioni Nisus taas on omistettu kaikille mielenterveysongelmista kärsiville. Musiikillani haluan tuoda esiin, että ne jotka kärsivät, eivät ole yksin, Cecilia Damström avaa teostensa lähtökohtia.

Viittä kieltä sujuvasti puhuvan ja kansainvälisesti aktiivisen Damströmin Wasteland-orkesteriteos saa maailmanensi-iltansa 1. syyskuuta Umeån Norrlandsoperanissa. Oopperan tilanneen sinfoniaorkesterin päävierailijan, kapellimestari Ville Matvejeffin johtamassa konsertissa kuullaan lisäksi Sergei Prokofjevin Pianokonsertto nro 3 ja Jean Sibeliuksen 5. sinfonia. Konsertti radioidaan suorana Ruotsin radion P2-kanavalla.

– Wasteland on musiikillisesti mielipuolisin teos, jonka olen tähän päivään mennessä säveltänyt, oma “Kevätuhrini”. Tällä teoksella haluan saada ihmiset ymmärtämään, että jos meillä on “varaa” kuluttaa, meillä täytyy olla myös varaa huolehtia jätteestä, jota väistämättä tuotamme, Cecilia Damström muistuttaa.