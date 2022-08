Terhi Rannelan Yöuinti ja muita novelleja on raikas kokoelma nuorista elämän käännekohdissa

Sugar daddy mahdollistaa Melinalle ylellisen elämäntavan. Lumi löytää häkkivarastosta kodittoman tytön. Kun pandemia sulkee maailman, Ira luopuu kontrollista ja neitsyydestään. Ruu tahtoo poikaystäväkseen Hollywood-tähden, joka kuvaa Suomessa elokuvaa. Pakkomielteisesti rakastunut Z. vaatii Lumia luopumaan ystävistään. Pilaako tuntematon tyyppi Aaron yöuintisuunnitelmat?

Yöuinti on 15 novellista koostuva nuorten novellikokoelma. Se on kirjailija Terhi Rannelan mukaan tarkoituksellisesti ihanaa feel goodia ajassa, jossa synkiltä uutisilta ei voi välttyä.

”Kirjan teemana ovat kohtaamiset: ihastuksen voi löytää sattumalta vaikkapa kirjastosta tai tunturipurolta. Kunhan vain pitää silmänsä ja aistinsa auki”, Rannela sanoo.

Hyväntuulisuudestaan huolimatta kirja ei kaihda käsittelemästä myös yhteiskunnallisia kysymyksiä. Yöuinnissa sivutaan esimerkiksi sugar daddy -ilmiötä, vanhempien päihdeongelmia ja sairaalloista mustasukkaisuutta.

Monipuolisena kirjailijana tunnettu Rannela julkaisi ensimmäisen nuorten novellikokoelmansa, Yhden promillen juttuja, vuonna 2012. Kirja on vuosien mittaan saanut myös monet lukemista kaihtavat nuoret tarttumaan kirjaan.

Yöuinti on osaltaan syntynyt Yhden promillen juttujen aiheuttamasta kysynnästä: Rannelaa on pyydetty useasti palaamaan novellien pariin, sillä etenkin kouluissa nuortennovelleista on palautteen perusteella pulaa.

Terhi Rannela (s. 1980) on monipuolinen kirjailija, joka kirjoittaa faktaa ja fiktiota niin nuorille kuin aikuisillekin. Hänen tuotantoonsa kuuluu yli 20 teosta, esimerkiksi historiallista fiktiota, nuortenproosaa, matkakertomuksia ja sanataideoppaita. Yöuinti ja muita novelleja on hänen ensimmäinen nuortenkirjansa kahdeksaan vuoteen. Rannela on palkittu neljästi Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnolla.

Yöuinti ja muita novelleja on saatavilla myös sähkö- ja äänikirjana.

