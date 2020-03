Tero Saarinen Company laajentaa toimintaansa

Suomalaisen nykytanssin lippulaiva Tero Saarinen Company on muuttanut uusiin toimitiloihin Helsingin Kaapelitehtaalle. Vastavalmistuneen 200-neliöisen TSC Studion myötä ryhmä monipuolistaa toimintaansa. Se tarjoaa muun muassa residenssejä, joiden tavoitteena on toimia alustana monitaiteellisille kokeiluille ja tukea erityisesti vapaan tanssin kentän tekijöiden edellytyksiä tuottaa teoksia suurille näyttämöille. Genelecin mahdollistaman immersiiviäänentoiston myötä TSC Studio toimii myös huipputason äänitaiteen laboratoriona.

Uusilla toimitiloilla on iso vaikutus myös kansainvälisellä huipulla toimivan ryhmän omaan toimintaan. ”Taiteellisen työn näkökulmasta oleellisinta on, että ensimmäistä kertaa liki 25-vuotisen toimintamme aikana salimme on kokoaikaisesti käytössämme ja se on riittävän iso suuremman kokoluokan teosten harjoittamiseen. Tällainen on esimerkiksi kesäkuussa Alminsalissa Helsingin ensi-iltansa saava Third Practice, yhteistyömme Helsingin Barokkiorkesterin kanssa”, kertoo TSC:n taiteellinen johtaja, koreografi Tero Saarinen.

Sopivaa tilaa etsittiin vuosia ja kokonaisuuden rahoittaminen on ollut merkittävä ponnistus. ”Toimitilahanke toteutui lukuisten julkisten ja yksityisten rahoittaja- ja lahjoittajatahojen sekä kumppaneiden tuella. Sijoittuminen tanssin ja luovien alojen keskittymään Kaapelitehtaalle oli synergioiden kannalta paras ratkaisu, joka mahdollistaa toimintamme kehittämisen pitkälle tulevaisuuteen”, summaa ryhmän toiminnanjohtaja Iiris Autio.

TSC Studio luo uusia mahdollisuuksia muun muassa Tero Saarinen Companyn yleisötyöhön sekä opetus- ja mentorointitoimintaan. Heti avajaisviikkojen aikana tilassa järjestetään ammattilaisten aamutunteja, yleisölle suunnattu ystävien päivä sunnuntaina 8.3. sekä TSC Studion ensimmäisessä residenssissä työskennelleen taiteilijaduo Broas & Nybergin ja säveltäjä Martin Granön kantaesitys, animoidun videon ja tanssin rajapinnalla liikkuva Truths That Never Were 20. – 29.3. TSC myös vuokraa uutta tilaansa tuntiperusteisesti tanssikouluille sekä vapaan kentän harjoitus- ja opetustoimintaan.

Immersiivinen ääni luo suunnattoman kokemuksen

TSC Studio on varusteltu 22 kaiuttimella ja kahdella kalibrointijärjestelmällä. Kansainvälisestikin poikkeuksellinen tanssistudio mahdollistaa immersiivisen kuuntelukokemuksen. Se osallistaa kokijat kokonaisvaltaisella fyysisyydellään, joka tuo mukanaan myös vahvasti emotionaalisen ulottuvuuden.



Äänentoistojärjestelmän on mahdollistanut ammattiaudion ja immersiivisen äänentoistoteknologian edelläkävijä, Iisalmessa tuotteitaan kehittävä ja valmistava Genelec. ”Tavoitteemme on tuoda esille huipputeknologian ja taiteen syvemmät ja sisällöllisemmät yhteiset ulottuvuudet ja luoda yhdessä jotain ainutlaatuista. Pitkäjänteinen arvopohjainen yhteistyö Tero Saarinen Companyn huippuammattilaisten kanssa antaa meille mahdollisuuden kokeilla ja luoda uutta ihmisille sekä oppia toinen toisiltamme. TSC Studio on ainutlaatuinen alusta, jonka kautta voimme auttaa myös tulevaisuuden tekijöitä tavoittamaan unelmiaan ja edistämään taiteen ja yhteiskunnan kehitystä", summaa yhteistyökonseptista vastaava Genelecin Brand Artist ja hallituksen jäsen Juho Martikainen.

Järjestelmän on suunnitellut sen vakituinen residenssitaiteilija, Tero Saarinen Companyn äänisuunnittelijana vuodesta 2017 työskennellyt Tuomas Norvio. Hän pääsee myös ensimmäisenä hyödyntämään sillä työskentelyä. Saarisen kanssa vireillä olevien projektien ohella Norvio on mukana koreografi Johanna Nuutisen työryhmässä, joka työstää äänisaasteesta ja sen vaikutuksesta ihmiseen ja ympäristöömme monitaiteellista näyttämöteosta 8 Hz.

”TSC Studioon piirtyy äärimmäisen tarkka äänikuva, jossa pienimmätkin yksityiskohdat äänenvärissä ja dynamiikassa on mahdollista kuulla. Siellä on puhdas sointi kovemmillakin äänenpaineilla ja systeemi toimii optimaalisesti sekä suunnittelevaan työskentelyyn että esittämiseen. Tilan kalibroitavuus GLM-järjestelmällä on merkittävää ja aikaa säästävää. Suomessa tällaista järjestelmää ei ole missään vastaavassa paikassa ja maailman mittakaavassakin se hakee vertaistaan - lähimmät referenssit löytävät suurten oopperatalojen uumenista.

Minulle mielenkiintoisinta TSC Studion luomista mahdollisuuksista juuri nyt on äänen suunnattomuuden kanssa työskentely: kun äänellä ei ole tulosuuntaa eikä kuulija hahmota sen tulevan tietystä lähteestä, kokemus tapahtuu ikään kuin kuulijan itsensä sisällä ja tulee aivan erityisellä tavalla iholle”, Norvio kuvailee.

Vuoden 2021 residenssit avoimeen hakuun keväällä

TSC tarjoaa jatkossa vuosittain 3–5 tanssitaiteilijalle tai -ryhmälle mahdollisuuden taiteelliseen työskentelyyn tarkoitettuun residenssijaksoon TSC Studiossa. Residenssitoiminnan tavoitteena on tukea erityisesti suurille näyttämöille suuntaavia ja liikkeelliseen ilmaisuun ja/tai tila-ääni-suhteen tutkimiseen orientoituneita tekijöitä. Kuluvan vuoden aikana TSC Studion ensimmäisissä residensseissä työskentelevät Broas&Nyberg ja Johanna Nuutinen +CO.

Haku TSC-residensseihin on kaksi kertaa vuodessa. Kauden 2021 residenssit tulevat avoimeen hakuun kevään aikana. Äänisuunnittelupainotuksella toteutuvien residenssien kansainvälinen haku avautuu syyskaudella.

TSC:n kausi huipentuu Helsingin ensi-iltaan: Monteverdi-teos Third Practice Alminsalissa 10. - 17.6.

Tero Saarinen Companyn ja Helsingin Barokkiorkesterin yhteisteos Third Practice saa odotetun Helsingin ensi-iltansa Kansallisoopperan Alminsalissa 10. - 17.6.2020. Italiassa keväällä 2019 kantaesityksensä saanut teos on Saarisen koreografia oopperan radikaalina uudistajana tunnetun säveltäjä Claudio Monteverdin musiikkiin. Näyttämöllä esiintyvät TSC:n tanssijoiden lisäksi Aapo Häkkisen johtama Helsingin Barokkiorkesteri, tenori Topi Lehtipuu sekä virtuaalisena hahmona laulava sopraano Núria Rial. Liput 29 – 92€ oopperabaletti.fi

Seuraava kantaesitys yhteistyö Sebastian Fagerlundin ja IC-98:n kanssa

Tero Saarisen seuraava kantaesitys, Transit, saa ensi-iltansa 3.10.2020 Malmön oopperassa Ruotsissa. Koreografia kuudelletoista tanssijalle pohjaa Sebastian Fagerlundin musiikkiin, johon yhdistyy Tuomas Norvion äänisuunnittelu. Ympäristöteemaisen teoksen lavastuksena toimivasta videoinstallaatiosta vastaa IC-98. Valosuunnittelija on Minna Tiikkainen ja pukusuunnittelija Teemu Muurimäki. Skånes Dansteaterin ja Tero Saarinen Companyn yhteistuotantona valmistuva teos nähdään Suomessa 2021, TSC:n 25-vuotisjuhlaohjelmistossa.

Syykaudella ensi-iltaan myös uudenlainen yhteistyö TTT:n kanssa

TSC:llä on työn alla myös liikeidentiteetin suunnittelu ohjaaja Otso Kauton rock-musikaaliin Hamlet. Tampereen Työväen Teatterin tuottama suurproduktio saa ensi-iltansa 3.9.2020. Teoksen nimiroolissa nähdään Saska Pulkkinen, musiikista vastaavat Eeva Kontu, Jarmo Saari ja Varre Vartiainen. Työryhmässä mukana olevan Tero Saarisen ja työparinaan toimivan David Scarantinon lähtökohtana on koreografian sijaan liikeidentiteetti. ”Näyttelijöiden liike ja muoto tulee olemaan mielen kuvaa, joka kumpuaa ristiriitaisuuden, reaktiivisuuden ja raivon ääripäistä - eli kaikesta siitä mitä Hamlet ympärilleen kylvää”, kertoo Saarinen.



Ensimmäinen kirja Tero Saarisesta syksyllä

Tero Saarisesta ilmestyy ensimmäinen kirja syyskuussa 2020. Siltalan kustantaman teoksen kirjoittaja on palkittu tanssitoimittaja Hannele Jyrkkä. Hän lähti vuodeksi Saarisen kintereille – harjoitussaleihin ja tanssiteoksen rakentamisen varhaisimpiin luomisprosesseihin, näyttämöiden kulisseihin ja taiteilijan keittiöön. Etsijä – Tero Saarisen tie nykytanssin ikoniksi kuljettaa lukijansa niin fanitetun tanssitaiteilijan lapsuuteen, taiteilijaelämän ytimeen kuin puhuttelevaan saaris-ajatteluun, jota noudattamalla kuka tahansa voisi elää vielä vähän rohkeammin.