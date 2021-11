Tero Saarinen Companyn ensisesonki Tanssin talossa kommentoi aikamme ärsyketulvaa kahden koreografin äänellä

Ohjelmisto laajenee ja uudistuu

Tero Saarinen Company valmistautuu ensimmäiseen Tanssin talo -sesonkiinsa uudenlaisella ajattelulla, joka toteuttaa ryhmän taiteellisen johtajan, koreografi Tero Saarisen pitkäaikaisen haaveen.

Ohjelmistosuunnittelussa lähdetään jatkossa siitä, että TSC tuottaa vuosittain kolme sesonkia Helsinkiin. Joka vuosi ohjelmistossa törmäytetään uusi kantaesitys ja aikaa kestänyt nykytanssin klassikkoteos - tulevaisuudessa myös muilta koreografeilta. Saarinen sanoo haluavansa näin kantaa vastuuta nykytanssirepertuaarin säilyttämisestä ja uusintamisesta.

”Alalla on ollut sellainen vinouma, että emme oikeastaan edes puhu menneistä teoksista, eikä niitä ole yleensä mahdollista nähdä edes tallenteina juuri missään – saati sitten livenä ”, Saarinen sanoo.

”Tästä syntyy helposti kummallinen harha kuin historiaa ei nykytanssissa edes olisi. Minusta tämä on näköalatonta ja vaikuttaa koko alaan ja sen arvostukseen.”

Tero Saarinen Companyn ensimmäinen kantaesityksen ja klassikon yhdistelmä on Hz / HUNT. Kahden teoksen illasta nähdään Tanssin talon Erkko-salissa kahdeksan näytöstä 31.3. - 9.4.2022.

Hz ja HUNT kuvaavat aikamme ärsyketulvaa liikkeen keinoin

Koreografi Johanna Nuutinen hakee työssään uusia liikkeellisiä muotoja ja luottaa kehon ilmaisuvoimaisuuteen. Hänen työtapansa perustuu kokonaisvaltaiseen ajatteluun, jossa kaikki esityksen osa-alueet ovat olennaisia.

Nuutisen Hz (Hertsi) on syväsukellus ääniaaltoihin ja vedenalaiseen kakofoniaan. Monimuotoisesti aisteja ruokkiva viiden tanssijan koreografia kuljettaa yleisönsä alueelle, jossa kuultu muuttuu kokonaisvaltaisesti koetuksi. Merten äänisaaste toimii teoksessa metaforana nykyajan ärsyketulvalle.

Teoksen säveltäjä ja äänisuunnittelija on Tuomas Norvio ja skenografiasta vastaa Joonas Tikkanen. Puvut suunnittelee debyyttinsä esittävän taiteen parissa tekevä Mert Otsamo.

Tero Saarisen merkkiteos HUNT syntyi Venetsian biennaalin tilausteoksena 2002. Saarinen esitti sooloaan yli kymmenen vuoden ajan kaikkiaan yli 80 kaupungissa ja 32 maassa vuoteen 2013 asti. Kriitikoiden ja katsojien ylistämää HUNTia pidetään nykyään yhtenä Kevätuhrin merkittävimmistä nykytulkinnoista. Koreografian ja tulkinnan ohella laajaa kiitosta ovat saaneet Marita Liulian multimedia, Mikki Kuntun valosuunnittelu ja Erika Turusen puvut.

Nyt Saarinen siirtää teknisesti ja ilmaisullisesti varsin vaativan soolonsa kahdelle uudelle tanssijalle, Auri Aholalle ja Atte Kilpiselle.

”Aurissa on syvyyttä ja paloa, voimaa ja herkkyyttä”, koreografi kuvailee. ”Atte taas on nuoruudestaan huolimatta vanha sielu. He ovat molemmat vahvoja ja autenttisia. Molemmissa on lisäksi jotain minkä tunnistan omakseni ja koen tärkeäksi tämän teoksen tulkinnassa.”

”HUNT puhuu elämän dualismista; syntymästä, kuolemasta ja kehollisuuden katoamisesta, ja yhdellä tasolla myös informaatiotulvasta, joka turruttaa meidät ja saa meidät kadottamaan itsemme. Tuntuu, että se on nyt entistäkin ajankohtaisempi.”

TSC:n kotisesongit jatkossa Tanssin taloon

Tero Saarinen Companyn esityksiä Helsingissä on viime vuosina nähty eniten Kansallisoopperassa ja Kansallisteatterissa. Yhteistuotantoja toteutuu jatkossakin, mutta ryhmän omat sesongit keskittyvät tulevaisuudessa Tanssin talon 700-paikkaiseen Erkko-saliin. Muutos mahdollistaa TSC:n ohjelmiston laajentamisen, näytösmäärien kasvun sekä aiempaa saavutettavamman hinnoittelun.

TSC on lukeutunut alusta saakka helmikuussa avattavan Tanssin talon taustavoimiin ja on yksi talolle nimetyistä ohjelmistokumppaneista. ”Ensimmäistä kertaa saamme käyttöön varta vasten tanssille suunnitellut esitystilat…herättäähän se tunteita”, Tero Saarinen Companyn toiminnanjohtaja Iiris Autio toteaa.

Uusi rakennus mahdollistaa uudet suuren kokoluokan teokset ja isot vierailut, mikä on koko toimialalle iso loikka eteenpäin. Yhtä hyviä uutisia ei taiteen kentällä ole pitkään aikaan kuultukaan.

”Tanssin tarjonta Helsingissä tulee kasvamaan todella merkittävästi. Elämme tilanteessa, jossa taiteen tulee palvella myös ei-suomea-puhuvia ja sitouttaa uusia, nuoria yleisöjä. Nykytanssilla ja -sirkuksella, joihin kansainvälisyys on valmiiksi sisäänrakennettu, on siinä iso mahdollisuus.”

Myös Tero Saarinen Companylla on uudet omat tilat Kaapelitehtaalla, Tanssin talon naapurissa.

”Tässä on kiistaton synergiahyöty”, Iiris Autio toteaa.

Tero Saarinen, joka joutui harjoitteleman ryhmänsä kanssa alkuun jopa autotalleissa pitkin Eurooppaa, saa nyt ensimmäistä kertaa treenata omassa riittävän suuressa tilassa, jossa on luonnonvaloa, lämmitettävä joustolattia sekä erinomaiset tekniset puitteet.

”Olemme rakentaneet tilaa myös tuleville sukupolville, tavoitteenamme on ollut tehdä mahdollisimman laadukasta ja aikaa kestävää.”

Tero Saarinen Company:

Hz/HUNT

Nuutinen - Saarinen

31.3. - 9.4.2022

Tanssin talo, Helsinki



Esiintyjät: Hz | Elina Häyrynen, Natasha Lommi, Saida Solla, Eero Vesterinen, Riccardo Zandonà (varalla: Mikko Lampinen, Sofia Ruija)

Esiintyjät: HUNT | Auri Ahola (ennakko: ke 30.3.) | to 31.3. | pe 1.4. | la 2.4. | ti 5.4. ja Atte Kilpinen ke 6.4. | to 7.4. | pe 8.4. | la 9.4.

Lisätietoja: www.terosaarinen.com/fi/hz-hunt/

Lipunmyynti kevään 2022 näytöksiin alkaa keskiviikkona 24.11.2022

Liput myynnissä toistaiseksi vain verkossa: www.terosaarinen.com/fi/hz-hunt/

Tanssin talon avajaisista alkaen (2. helmikuuta 2022) lipunmyynti ja infopiste sijaitsee Tanssin talon pääsisäänkäynnin tuntumassa Lasipihalla ja Kaapelitehtaan Konttorissa.

Hinnat 16€ – 57€ | Early Bird -tarjous 26.12.2021 saakka. Alennuskategoriat: alle 25v, opiskelija, työtön, siviilipalvelus-/varushenkilöt B 22€ / C 16€ | Eläkeläiset A 54€ / B 46€ / C 38€ | Ryhmät 20+ hlö A 54€ / B 46€ / C 38€ | Ammattilaisliput (-50%) myynnissä viikkoa ennen sesongin alkua. | Alennuslippuja ei voi yhdistää tarjouksiin.

Illan kesto | 1h 40 min (sis. väliaika)



Yleisökeskustelut | näytösten jälkeen tiistaina 5.4. ja perjantaina 8.4.



Saapuminen | Tanssin talo sijaitsee Kaapelitehtaan kupeessa, Helsingin Ruoholahdessa (Kaapeliaukio 3).

HUOM! Illan teoksissa käytetään voimakasta ääntä ja strobovaloa!