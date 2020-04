Tero Saarisen uutuusteoksen Helsingin ensi-ilta siirtyy maaliskuulle 2021

Vuonna 1996 perustettu Tero Saarinen Company on suomalaisen tanssin lippulaiva maailmalla. Nykytanssin eurooppalaiseen huippuun lukeutuva ryhmä on esiintynyt 40 maassa kaikissa maanosissa, maailman johtavilla esittävän taiteen näyttämöillä. Koreografi Saarinen on tunnettu elävää musiikkia, tanssia ja elämyksellistä visuaalisuutta yhdistävistä teoksistaan. TSC:n toimintaan kuuluvat myös Saarisen koreografiat muille tanssiryhmille, kansainvälinen opetustoiminta, yhteisölliset hankkeet, tanssivierailujen tuottaminen Helsinkiin sekä residenssitoiminta Kaapelitehtaalle vastikään avatussa TSC Studiossa. terosaarinen.com