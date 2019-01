Tervetuloa julkaisutilaisuuteen 12.2.: Lapsi verkossa – Näkökulmia lasten oikeuksiin ja tietosuojaan digitaalisessa ympäristössä

Lapsi- ja perhejärjestöjen yhteinen vaaliohjelma on julkaistu: Anna ääni lapselle eduskuntavaaleissa 17.12.2018 07:08 | Tiedote

Lähes kaikki poliittiset päätökset vaikuttavat lasten elämään. On tärkeää, että muistetaan arvioida tarkkaan, millaisia vaikutuksia milläkin toimella on lapsiin ja heidän tulevaisuuteensa. Siksi lapsi- ja perhejärjestöt ovat yhdistäneet rivinsä eduskuntavaalien alla Anna ääni lapselle -kampanjaan, jossa on mukana yli kolmekymmentä järjestöä. Myös kansalaiset ja ehdokkaat voivat osallistua kampanjaan.