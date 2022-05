Tervetuloa kaikkien aikojen kammottavimpaan kehityspäivään!

Joukko pienen kunnan eripuraisia työntekijöitä saapuu pittoreskiin konferenssikeskukseen järven rannalla. Tarkoitus on keskustella kehityshankkeesta, joka on suututtanut niin monet kuntalaiset kuin kunnan työntekijätkin. Kukaan ryhmän jäsenistä ei tiedä, että järven toiselta puolelta joku tarkkailee heitä. Joku joka haluaa kostaa. Ja kun pimeys laskeutuu, ihmisiä alkaa kadota – yksi toisensa jälkeen. Pian käy selväksi, että ainoa keino säilyä hengissä on tehdä yhteistyötä. Mutta kehen voi luottaa ja kehen ei?

Ruotsin Stephen Kingiksi ja kauhukuninkaaksi tituleerattu Mats Strandberg (s. 1976) valvottaa Tappoaikataululla aamuun saakka. Kirjailijan aiemmat kauhuromaanit Risteily ja Hoivakoti, maailmanlopun maalannut Loppu sekä kauhukirjallisuuden klassikkohahmojen pään sisään menevä Frankenstein terapiassa ovat olleet myynti- ja arvostelumenestyksiä useilla kielialueilla.

Tappoaikataulu ilmestyy 27.5.2022.

Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset: jenni.heiti@like.fi

Painetut ja sähköiset arvostelukappaleet: arvostelukappaleet@like.fi