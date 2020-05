Tervetuloa Liunen pop up -galleriaan!

Pieneenkin tilaan soveltuviin Liunen kotitoimistorakenteisiin ja -ratkaisuihin pääsee nyt tutustumaan Kallion pop up -galleriassa osoitteessa Fleminginkatu 12 b, Helsinki. Avoinna 18.5.–26.6.2020, palvelemme maanantaisin, tiistaisin ja perjantaisin klo 9–17 ja keskiviikkoisin ja torstaisin klo 9–19.

Liune tekee yksiöstä kaksion – helposti

Etätöistä on muodostunut monelle suomalaiselle osa arjen rutiinia, joka jatkuu vielä poikkeustilan jälkeenkin. Liunen oviratkaisujen avulla pienempäänkin kotiin on helppoa rajata etätyöskentelyyn soveltuva viihtyisä ja rauhallinen toimistotila. Esimerkiksi yksiöstä tulee helposti ja nopeasti ensin kaksio ja sitten taas avara yksiö, kun seinän sisään liukuvat taskuovet avataan.

Liune on avannut Kallioon pop up -gallerian, jossa pääse tutustumaan toimiviin ja innovatiivisiin kotitoimistorakenteisiin ja sisustusideoihin. Teknisiltä ominaisuuksiltaan erinomaiset ovet toimivat myös upeina sisustuselementteinä, joihin on ikuistettu Liunen yhteistyötaitelijoiden maalauksia ja kuvia.

Taiteilijavierailuja kesäkuun ajan

Kallion Pop up -tilassa on esillä muun muassa Liune by Johana Oras -malliston taideovi ”Rakkauden Pyörteissä”. Myymälässä taidesisustuksesta kiinnostuneilla on hieno tilaisuus päästä keskustelemaan Liunen ovitaiteen takana olevien taidemaalari Johanna Oraksen, taidemaalari Lotta Sirénin ja valokuvaaja Nina Kellokosken kanssa. Oraksen mukaan taiteen syvin tarkoitus on tuoda elämyksellisyyttä ja hyvää oloa jokaiseen päivään. Myös Nina Kellokosken meditatiivisilla sisustuskuvilla haetaan kotiin hyvää tunnelmaa. Lotta Sirén on uusi taidelupaus, jonka työt ovat saavuttaneet nopeasti suosiota. Nuoren naisen raikas ote tuo Liunen taidemallistoon uusia ja rohkeita sävyjä.

Taiteilijat ovat tavattavissa Liunen pop up -galleriassa seuraavasti:

• Lotta Sirén 4.6. ja 11.6.

• Johanna Oras 8.6.

• Nina Kellokoski 10.6.

Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan tulevaisuuden kotitoimistoratkaisuista Liunen pop up -myymälään osoitteeseen Fleminginkatu 12B, Helsinki!