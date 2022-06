Tervetuloa Muumimaailman Ennakkokurkistuspäivään!

Muumimaailman avaa kesäkauden 12.6.! 10.6.2021 12:21:30 EEST | Tiedote

Muumimaailma avautuu satumaisempana kuin koskaan! Noita on saanut uuden talon metsän siimekseen ja Hemulilla on tuliterä Kukkapenkki. Niiskun Keksintöpuistossa on uusi kahvila ja Mamman Keittiökin on saanut uuden ilmeen.