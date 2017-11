Terveyskylään kolme uutta taloa - Infektio-, Ihotauti- ja Lääketalot avautuivat tänään

Terveyskylä.fi laajenee uusilla palveluilla. Suuria potilasryhmiä koskettavat Infektio-, Ihotauti- ja Lääketalo avautuivat tänään. Niihin ja jo aiemmin avattuihin Terveyskylän taloihin on rakentumassa kymmenittäin digitaalisia hoitopolkuja ja omahoito-ohjelmia.

Infektiotalosta löytyy ammattilaisten tuottamaa tietoa infektiotaudeista ja niiden ehkäisystä. ”Yleisen tiedon lisäksi talo toimii apuna ja tukena myös infektiosairauksien alalla hoidossa oleville potilaille”, kertoo Infektiotalon projektipäällikkö, osastonylilääkäri Mari Kanerva HUS:n tulehduskeskuksesta. Esimerkkejä Infektiotalon teemoista ovat lääkkeille vastustuskykyiset ongelmamikrobit, borrelioosi sekä HIV.

Ihotautitalo tarjoaa tietoa erilaisista ihosairauksista ja ihosyövistä sekä tukea niiden hoitoon vauvasta vaariin. Ihotautitalo on tarkoitettu edistämään kaikkien ihotautia sairastavien potilaiden, heidän läheistensä sekä ammattilaisten välistä yhteistyötä. ”Kaikkien viiden yliopistosairaalan asiantuntijat ovat yhdessä rakentaneet Ihotautitaloa. Olemme saaneet menestyksekkäästi koottua varsin laajan kokonaisuuden ihotautipotilaiden avuksi. Työ jatkuu, ja tarjoamme pian lisää digitaalisia palveluja sekä potilaille että terveydenhuollon ammattilaisille”, kertoo Ihotautitalon projektipäällikkö, osastonylilääkäri Katariina Hannula-Jouppi HUS:sta.

Lääketalo tarjoaa tietoa lääkityksestä ja vastaa kysymyksiin lääkkeiden oikeasta käytöstä ja ongelmatilanteista. Lääketalon ensimmäinen vaihe on tehty tiiviissä yhteistyössä Turun ja Helsingin yliopistosairaaloiden lääkeasiantuntijoiden kesken. ”Lääketalo on tarkoitettu kaikille lääkkeitä käyttäville tai heidän omaisilleen sekä yleensä lääkkeistä ja niiden oikeasta käytöstä kiinnostuneille. Seuraavassa vaiheessa laajennamme ammattilaisten suuntaan, heidän työtään helpottamaan”, kertoo projektipäällikkö, kliinisen farmakologian erikoislääkäri Outi Lapatto-Reiniluoto HUS:sta.

Terveyskylän ytimessä on verkon yli annettava hoito eli digihoitopolut ja omahoito-ohjelmat eri potilasryhmille. Mielenterveystalon nettiterapiat ja Painonhallintatalon terveyslaihdutusvalmennus ovat pyörineet potilaiden tukena jo vuosia. Nyt rinnalle on nousemassa kymmenittäin uusia digihoitopolkuja, jotka rakennetaan yhteiselle alustalle. Pilotointivaiheessa ja sen kynnyksellä ovat esimerkiksi hoitopolut raskaana oleville sekä hedelmöityshoitoihin ja tyrä- tai lihavuusleikkaukseen tuleville potilaille. Digihoitopoluille tarvitaan lääkärin lähete tai olemassa oleva hoitosuhde, mutta osa omahoito-ohjelmista tulee olemaan kaikille avoimia.

Digihoitopolku voi sisältää potilasohjeita, etävastaanottoja, mahdollisuuden sähköiseen ajanvaraukseen, työkaluja oman terveydentilan arviointiin, turvallisen viestikanavan hoitavaan yksikköön sekä oireiden ja terveysarvojen seurantavälineitä. Jokainen digihoitopolku on suunniteltu potilasryhmälle sopivaksi ja niissä voi olla potilaan tarpeisiin sovitettua yksilöllistä sisältöä.

Mikä on Terveyskylä?

Terveyskylä.fi on yhdessä potilaiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Terveyskylän talojen tietosisältö on veloituksetta kaikkien käytössä. Potilaille tarkoitettuihin digitaalisiin hoitopolkuihin vaaditaan lääkärin lähete tai hoitosuhde erikoissairaanhoitoon. Omahoito-ohjelmista osa tulee olemaan kaikille avoimia, osa on suunnattu vain hoidossa oleville potilaille.

Terveyskylän palvelut sopivat erityisen hyvin elämänlaadun, oireiden ja elintapojen seuraamiseen sekä tukemaan elämää pitkäaikaisen sairauden kanssa. Palvelut täydentävät perinteistä sairaalahoitoa.

Nyt avattujen talojen lisäksi kylästä löytyvät Aivotalo, Allergia- ja astmatalo, Harvinaissairauksien talo, Naistalo, Niveltalo, Kuntoutumistalo, Kivunhallintatalo, Lastentalo, Leikkaukseen tulijan talo, Nuortentalo, Painonhallintatalo, Reumatalo, Sydänsairauksien talo, Syöpätalo, Verisuonitalo, Vertaistalo sekä Helsingin Biopankki ja ammattilaisten osio. Myös jo kahdeksan vuotta sitten avattu Mielenterveystalo on osa Terveyskylää. Rakenteilla ovat muun muassa Silmätalo, Diabetestalo ja Päivystystalo. Vuoden 2018 loppuun mennessä avoinna on noin 30 taloa ja niissä kymmeniä digihoitopolkuja sekä omahoito-ohjelmia eri potilasryhmille.

Terveyskylää rakennetaan Virtuaalisairaala 2.0 -kärkihankkeessa, joka on viiden yliopistosairaanhoitopiirin yhteinen projektikokonaisuus. HUS koordinoi hanketta. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Tutustu meihin: www.terveyskyla.fi, facebook.com/terveyskyla.fi, Twitter @terveyskyla_fi

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Sirpa Arvonen, hankejohtaja, Virtuaalisairaala 2.0 -hanke, puh 050 407 4544, sirpa.arvonen@hus.fi tai

Liina Hemminki, Terveyskylä.fi & Virtuaalisairaala 2.0 -viestintä, puh 040 182 3573, liina.hemminki@hus.fi

