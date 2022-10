Terveysneuvontapiste huumeita käyttäville henkilöille Wäylään Järvenpäähän

Uudessa terveysneuvontapisteessä annetaan neuvontaa ja palveluohjausta, tehdään HIV- ja C-hepatiittitestejä sekä vaihdetaan pistosvälineitä. Palvelu on auki tiistaisin klo 13–15.

Vastaava Tykki-niminen palvelu on jo toiminnassa Hyvinkäällä. Järvenpäähän avattavaan Jäken Tykki -palveluun asiakkaat tulevat Järvenpäästä sekä lähikunnista.

- On hienoa päästä aloittamaan terveysneuvonta Wäylässä ja monipuolistaa näin palveluitamme. Uskomme, että tällaiselle matalan kynnyksen lähityölle on tarvetta ja tilausta, sanoo palvelualuejohtaja Minna Kiviaho Diakonissalaitoksen sosiaali- ja terveyspalveluista.

Terveysneuvontapisteessä työskentelee kaksi hoitajaa, joiden lisäksi paikalla on usein myös kokemus- tai vertaisasiantuntija.

- Terveysneuvontapisteiden päämääränä on tavoittaa huumeita pistämällä käyttävät henkilöt. Toimintaa ohjaavana lähtökohtana on tartuntatautien torjunta, mikä erottaa terveysneuvontapisteet muista huumeita käyttäville henkilöille suunnatuista matalan kynnyksen palveluista, kertoo Keusoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden esimies Sirpa Litmanen.

Naapurustolle tietoa

Järvenpään Wäylä on palvelukokonaisuus, johon kuuluu tavallisten vuokra-asuntojen lisäksi kriisiasuntoja, tukiasuntoja ja yksittäisiä vuokra-asuntoja eri puolilla Järvenpäätä. Diakonissalaitoksen sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa asumisen tuen palvelut tukiasuntoihin ja kotiin vietävän tuen palvelut hajasijoitettuihin asuntoihin. Asuintalon yhteydessä on myös kansalaistoiminnan keskus Wärtsi.

Sekä Diakonissalaitokselle että Keusotelle on tärkeää, että yhteys naapurustoon säilyy hyvänä. Naapurustolle on viestitty terveysneuvontapisteen avaamisesta ja heille on myös järjestetty infotilaisuus verkossa. Lisää tietoa on tarjolla seuraavan kerran maanantaina 17.10., kun Wäylässä vietetään Asunnottomien yötä.

- Naapurustotyö näkyy terveysneuvontapisteen yhteydessä muun muassa niin, että huolehdimme siitä, että Wäylän naapurusto pysyy siistinä ja että mahdollisiin epäkohtiin puututaan välittömästi, kertoo Wäylän palveluyksikön johtaja Niina Leskinen.

Median edustajat ovat tervetulleita vierailemaan Wärtsin avoimissa ovissa Asunnottomien yönä maanantaina 17.10. klo 17–21. Keusoten edustajat ovat paikalla vastaamassa terveysneuvontapistettä koskeviin kysymyksiin.