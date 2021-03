Terveystarkastukset rajanylityspaikoilla: aluehallintovirastot ottavat käyttöön useaa henkilöä koskevat määräykset – lisätyökalu on tervetullut

Perustuslakivaliokunnan kannanoton seurauksena aluehallintovirastot muuttavat tulkintaansa tartuntatautilain 16. pykälästä. Jatkossa aluehallintovirastot voivat yksilökohtaisten päätösten lisäksi määrätä yhdellä päätöksellä useita henkilöitä terveystarkastukseen.

Tartuntatautilain 16. pykälässä säädetään pakollisista terveystarkastuksista. Pykälän tulkinnasta on koronaepidemian aikana ollut erilaisia kantoja. Hallitus on valmistellut lakimuutosta (HE15/2021 vp), jolla selkeytetään tartuntatautilain pykäliä 16 ja 22.

Perustuslakivaliokunta on 5.3.2021 antanut lausunnon hallituksen esityksestä 15/2021. Osana lausuntoaan perustuslakivaliokunta on arvioinut, että aluehallintoviraston on mahdollista jo nykylainsäädännön perusteella määrätä rajanylityspaikoilla paitsi yksilöllisiä terveystarkastuksia myös niin sanottuja massatestejä.

Aluehallintovirastot ovat toimineet asiassa tähän asti sosiaali- ja terveysministeriön 3.2.2021 antaman ohjauskirjeen ja sen oikeudellisen arvioinnin mukaisesti. Tämän arvion mukaan lähtökohtana on ollut testausten vapaaehtoisuus. Sen vuoksi tartuntatautilain 16. pykälän perusteella tehtävien terveystarkastusten on pitänyt olla yksilöpäätöksiä ja perustua yksilölliseen lääketieteelliseen arviointiin.

Aluehallintovirastot toimivat jatkossa perustuslakivaliokunnan tulkinnan mukaisesti ja määräävät tarvittaessa pakollisia terveystarkastuksia muutenkin kuin ns. yksilöpäätöksinä. Sosiaali- ja terveysministeriöltä 11.3.2021 saatu uusi ohjaus tukee tätä tulkintaamme. Ensimmäiset ns. massapäätökset annetaan jo kuluvalla viikolla Etelä-Suomessa.

Matkustajamäärät maltillisia – kunnat hyvin asemissa

Tartuntatautilain mukaan kunnat vastaavat terveystarkastusten ja koronatestausten järjestämisestä. Lain 15. pykälän mukaisesti aluehallintovirastot ovat määränneet kunnat järjestämään terveystarkastuksia rajanylityspaikoilla. Tässä yhteydessä kuntia ohjattiin varmistamaan, että jokainen maahantulija osallistuu koronatestiin, ellei henkilöllä ole luotettavaa testistä vapauttavaa selvitystä.

Jos henkilö on kieltäytynyt kunnan tarjoamasta terveystarkastuksesta, kunta on voinut pyytää aluehallintovirastolta yksilöllistä määräystä kyseiselle henkilölle. Aluehallintovirastot ovat näitä määräyksiä myös tehneet. Tällä hetkellä maahantulijoiden määrä rajanylityspaikoilla on hyvin maltillinen, ja kuntien arvion mukaan testaukset rajanylityspaikoilla toimivat varsin kattavasti.

Lisätietoa:

Perustuslakivaliokunnan lausunto 5.3.2021 (eduskunta.fi)



Hallituksen esitys 15/2021 vp, jolla selkeytetään tartuntatautilain pykälää 16

Mediatiedustelut



Etelä-Suomen aluehallintovirasto

• Aluehallintoylilääkäri Anne Hiiri, p. 0295 016 067

• johtaja Kristiina Poikajärvi, p. 0295 016 654



Itä-Suomen aluehallintovirasto

• aluehallintoylilääkäri Sami Remes, p. 0295 016 876

• johtaja Ulla Ahonen, p. 0295 016 888



Lapin aluehallintovirasto

• aluehallintoylilääkäri Sari Kemppainen, puhelin 0295 017 350

• johtaja Leena Räsänen, puhelin 0295 017 385



Lounais-Suomen aluehallintovirasto

• johtaja Heikki Mäki, p. 0295 018 094



Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

• aluehallintoylilääkäri Laura Blåfield, p. 0295 018 587

• johtaja Leena Laajala, p. 0295 018 549



Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

• aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola, p. 0295 017 573

• johtaja Maria Siurua, p. 0295 017 546

etunimi.sukunimi@avi.fi