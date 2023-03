Terveysteknologian vienti uuteen ennätykseen

Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen kertoo tyytyväisenä, että vuonna 2022 päästiin normaaliin kasvuun. ”Koronavuodet verottivat terveysteknologian tuotevientiä, vaikka vienti on joka vuosi ollut edellistä vuotta suurempaa. Pahimpana vuonna 2020 koronatestien vienti korvasi muiden osa-alueiden viennin laskun.”

Yhdistyksen puheenjohtaja Mika Hagberg Paree Group Oy:stä korostaa yrityksissä tehtävää tärkeää työtä ihmisten auttamiseksi, mikä tuo ylpeyttä olla yrityksen työntekijä. ”Vastuullinen työpaikka ja kiinnostavat työtehtävät lisäävät pito- ja vetovoimaa alan yrityksiin. Vastuullisuus on tärkeää alan yrityksille, ei pelkästään haluna vaan myös kykynä ja tekoina.”

Hassisen mukaan korona ei ollut ainut syy, mikä vaikeutti yrityksiä. ”Ilman koronaa sekä komponentti- ja osaajapulaa juhlisimme nyt 3 miljardin euron rajapyykin ohittamista. Sen verran kasvua edellisinä vuosina menetettiin.”

Komponenttipulan osalta tilanne onneksi on helpottunut. Osaajapula sen sijaan on kroonistunut. Kansainvälisten rekrytointien tarve on kova, kuten muuallakin teknologiateollisuudessa.

”Terveysteknologiayrityksiin kansainväliset osaajat sopivat hyvin, koska heitä on jo valmiiksi paljon”, jatkaa Hagberg. ”Kukapa ei haluaisi olla mukana tekemässä yhden nopeimmin kasvavan korkean teknologian vientialan kasvua.”

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Saara Hassinen

Terveysteknologia ry – Healthtech Finland,

puh. 040 531 1661

saara.hassinen@teknologiateollisuus.fi

Yhdistyksen kirjaamat kasvun menestystekijät löytyvät vaalisivuilta.