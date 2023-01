The Home Edit -menestyskonsepti vihdoin Suomessa!

The Home Edit sai alkunsa Yhdysvalloissa vuonna 2015 kahden ystävän intohimosta organisointiin ja designiin. Tavoitteena oli uudistaa ajatus perinteisestä järjestelystä ja yhdistää organisointi osaksi kodin sisustusta. Yritys kasvoi nopeasti maailmanlaajuiseksi ilmiöksi, jota seurasi bestsellerkirjat ja oma Netflix-sarja.

Yhdysvaltalaisen iDesignin kanssa yhteistyössä toteutettu The Home Edit by iDesign -mallisto on suunniteltu käytännöllisyys ja mukailtavuus edellä, mikä mahdollistaa upeat säilytysratkaisut monenlaisiin tiloihin.

The Home Edit by iDesign on tehnyt kodin järjestelystä yksinkertaista taidetta, jonka avulla jokainen onnistuu kesyttämään kotinsa kaaoksen. Järjestyksessä oleva koti ei pelkästään helpota arjen pyörittämistä, vaan säästää myös aikaa, rahaa ja hermoja. Siisti koti luo rentouttavan ja rauhaisan ilmapiirin, jossa kaikilla on hyvä olla. Kun tavaroilla on omat paikkansa, jää aikaa tärkeimmille asioille.

The Home Edit by iDesign -mallisto on saatavilla suurimmista Sokos-tavarataloista ja sokos.fi-verkkokaupasta.

Tiedustelut ja mallikappaleet lehdistölle: jeanette.lindwall@mastermarkbrands.fi.