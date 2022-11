The Korukirja innostaa lapset ja vanhemmat korujen tekemiseen yhdessä!

Koruinnostus valtasi uudestaan myös Alvan äidin Virpin, joka oli nuorempana tehnyt itselleen koruja. Yhdessä Alva ja Virpi etsivät innostavia koruohjeita netistä ja somesta ja tekivät omia kokeilujaan. Lyhyessä ajassa opittiin paljon ja pian oppia ja ideoita oli kertynyt niin runsaasti, että ne haluttiin saattaa myös yhdessä paketissa helposti muidenkin saataville. Kirjaidea oli valmis.

Korut ja korujen valmistus on tällä hetkellä kansainvälisesti iso trendi, etenkin nuorten keskuudessa. Käsillä tekeminen ja luova askartelu antaakin hyvää vastapainoa ruudun ääressä nököttämiselle. Alva ja Virpi kokevat molemmat korujen valmistamisen rauhoittavana puuhana. “Se on kuin meditoisi”, toteaa Virpi.

The Korukirjan missiona on innostaa lapset ja nuoret - sekä vanhemmat askartelemaan merkityksellisiä koruja itselleen tai lahjaksi ja viettämään laatuaikaa yhdessä. Yhteinen harrastus lasten ja vanhempien välillä on koko perheen hyvinvointia vahvistava asia. Jo pienetkin hetket yhteisen asian äärellä puuhastellen tuottavat paljon mielihyvää.

Aidosti kauniita itse tehtyjä koruja on myös mukava käyttää. The Korukirjassa materiaaliksi käyvät erilaisten helmien lisäksi vanhat puretut korut kaikkine osineen, luonnosta löydetyt kivet ja kauniit kepit, hakaneulat ja tölkinvetimet. Myös hamahelmistä, taikataikinasta, makaroonista ja villalangasta saa taiottua ihania koruja. Vain mielikuvitus on rajana ja luovuus saa kukkia! “Korut ovat kuin päälle puettavaa iloa.” toteavat Alva ja Virpi.

Kirja on ilmestynyt marraskuussa.

Kirjan kustantaja: Readme.fi

Tutustu kirjaan: https://www.readme.fi/kirja/the-korukirja/

Haastattelupyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi

Arvostelukappalepyynnöt: minna.auvinen@readme.fi