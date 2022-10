THE-ranking: Kahdeksan JYU:n tieteenalaa mukana arvostetussa listauksessa

Haku korkeakoulutetuille maahanmuuttaneille suunnattuun JYU.INTEGRA-koulutukseen on käynnissä 25.10.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

JYU.INTEGRA-koulutuksen tavoitteena on edistää korkeakoulutaustaisten ja -kelpoisten maahanmuuttaneiden henkilöiden tutkinto-opiskelijaksi hakemista tai asiantuntijatehtäviin työllistymistä omalla alalla Suomessa. JYU.INTEGRA on kielikoulutusta, jossa on mukana myös opiskelijan oman alan yliopisto-opintoja. Tänä syksynä hakemuksia odotetaan myös ukrainalaisilta aikuisopiskelijoilta.