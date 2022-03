Tiedeilta: Lisää suorituskykyä?

Oikeanlainen suolistomikrobisto parantaa urheilijoiden suorituskykyä 24.3.2022 13:41:09 EET | Tiedote

Suolistossa käy miljardien mikrobien kuhina, joka on alkanut herättää kasvavaa kiinnostusta myös urheilijoiden keskuudessa. Kestävyysurheilijoiden suolistosta on löytynyt muun muassa suorituskykyä parantavia mikrobikantoja. Näyttöä on kertynyt myös siitä, että liikunta saa aikaan terveyttä edistäviä muutoksia suolistossa.