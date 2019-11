Tiedoksi medialle SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Sirpa Paateron puhe

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Sirpa Paateron puhe puoluevaltuuston kokouksessa 16.11.2019 Muutokset puhuttaessa mahdollisia

Hyvät toverit! Hyvä puoluevaltuustoväki!

Mukava aloittaa kokous Suomen eilisen jalkapallon 3-0 voiton jälkeen – ja tietysti kotkalaisena – jonka seurauksena suomi pääsee arvokisoihin. Varsin merkittävä vaikutus tällä on ollut yhteisöllisyyden ja itsetunnon kohentamisessa. Urheilu herättää tunteita ja hyvä niin. Näin tekee myös politiikka.

Rinteen viiden puolueen hallitus on ollut vallassa 150 päivää. Tässä samassa vaiheessa marraskuussa vuonna 2015 Juha Sipilän johtama porvarihallitus oli jo kaatumassa soteen. Sitä ennen hallituksen palkansaajia ja pienituloisia kurjistuva politiikka oli saanut 30 000 ihmistä liikkeelle ja täyttämään koko Rautatientorin Helsingissä. Ihmisiä tuli junilla pohjoisesta asti sanomaan EI heikennyksille. Ja ihan syystä. Myöhemmin täyttyi Senaatintori, eikä hallitusta silloinkaan käyty kiittämässä, vaan vastustamassa aktiivimallin leikkuria.

Nykyistä hallitusta on ehditty moittia milloin päättämättömyydestä milloin tekemättömyydestä ja milloin lupausten rikkomisesta. Tästä mikään ei pidä paikkaansa. Pääministeri Antti Rinteen hallitus on ottanut selvän suunnan kohti oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Ihmisiä ei ohjata kepillä, vaan kannustaen. Toimeentulosta ja palveluiden saannista ei pidä tehdä taistelua, vaan oikeus.

Hallituksen keskeinen tavoite on suunnan muutos. Ensimmäiset ihmisten arkeen ja elämään positiivisesti vaikuttavat lait astuvat voimaan tammikuussa. Panostamme ihmisten hyvinvointiin kaikkialla Suomessa. Emme aseta ihmisryhmiä tai ihmisiä vastakkain. Teemme tietoon ja hyvään valmisteluun pohjautuvaa politiikkaa. Katsomme, että asiat valmistellaan ihmisiä kuullen.

Hyvät toverit!

Isot muutokset tehdään oikeudenmukaisesti ja kestävästi. Ilmastonmuutos pysäytetään niin, että tavallinen ihminen ei joudu maksajaksi. ilmastonmuutos koskettaa kuitenkin meitä kaikkia. Suunnan on siis muututtava ympäristön näkökulmasta kestävästi. Haluamme samoilla jatkossakin puhtaissa metsissä ja nauttia sekä kesistä että talvista.

Eriarvoisuutta emme hyväksy missään muodossa, emmekä jää katsomaan sivusta sen lisääntymistä. Eriarvoisuutta kitketään niin alueellisesti, kuin kaupunkien sisällä. Kaikilla on oikeus vapauteen. Vapaus merkitsee itsensä kehittämistä ja yhteisessä veneessä pysymistä, osallisuutta yhteiskunnassa ja luottamusta siihen.

Kansalaisten osaamistasoa nostetaan pidentämällä oppivelvollisuutta ja työttömien työnhakuun tuodaan lisää apua. Palkkatuen käyttämisestä tehdään helpompaa ja ihmisille annetaan mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Leikkaukset loppuvat nyt. Kunnille annetaan lisää rahaa peruspalvelujen järjestämiseen ja uudet tehtävät rahoitetaan täysimääräisesti. Sote-valmistelu on käynnissä, perhevapaamallia kehitetään ja sosiaaliturvan oikeudenmukaisuutta lisätään. Ihmisiä ei jätetä yksin, vaan yhteiskunnasta tehdään sellainen, jossa kaikki pysyvät mukana.

Talouspolitiikan linja tähtää ihmisille parempaan tulevaisuuteen. Työllisyyden paraneminen on merkittävä tekijä koko kansantalouden ja hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä. Siksi heti kesäkuussa annettu lisätalousarvio oli ensimmäinen askel lievästi elvyttävään suuntaan runsaalla infrapaketilla.

Hyvät kuulijat!

Meitä haastetaan niin Suomen rajojen sisältä kuin ulkopuolelta. Brexit on esimerkki, joka on otettava tosissaan. Sen vaikutukset Euroopan unionin yhtenäisyydelle ovat isot. EU on rakennettava osin uudelleen. Vaikutukset suomalaisille yrityksille ja suomalaisille tulevat olemaan myös merkittäviä. Brexit on populismin ilmentymä, ei järkeen tai hyvään keskusteluun pohjautuva päätös. Valitettavasti koko järjestelmää haastetaan suunnan muutoksella myös kauppasopimuksissa ja kansainvälisessä yhteistyössä ja sitä kantavissa sopimuksissa.

Myös Suomessa meitä haastavat niin populistit kuin pikavoittoihin keskittyvä yleinen keskustelu. Mutta meillä on toverit sama suunta! Meillä on tavoite, joka on kestävä. Yhteiskunta, joka kantaa. Tästä syystä olemme tehneet omaa poliittista ohjelmaa, mutta myös hallitusohjelmaa miettien millainen maailma on ihmisille parempi 2030 ja millä askelmerkeillä siihen päästään. Meillä ei ole mitään syytä asettaa eri ihmisryhmiä vastakkain. Kaikilla on oikeus turvallisuuteen, toimeentuloon, osallisuuteen ja luottamukseen yhteiskunnan toimivuudesta.

Oikeudenmukaisista päätöksistä on jaksettava puhua ja kertoa. Ihmiset ovat niin monta kertaa pettyneet politiikkaan ja lupauksiin, että heidän on vaikea vielä uskoa suunnan muutosta. SDP pitää huolen siitä, että oikeudenmukaisuus toteutuu. Yhteinen tehtävämme on saada tämä viesti ihmisille perille populistisen heittelyn sijaan.

Kuntavaalit käydään vuonna 2021. Meillä on siis hyvin aikaa valmistautua. Teemat, joita veimme eduskuntavaalivoiton kautta hallitusohjelmaan ovat hyvä pohja pitkäjänteiselle politiikalle, jossa suunta muuttuu paremmaksi, ei huonommaksi. Meillä on hyvä pohja voittaa kuntavaalit ja sen me aiomme tehdä. Kunnissa konkretisoituvat monet niistä asioista, joista päätöksiä tehdään valtakunnan tasolla, tästä syystä on tärkeätä että arvovalinnat näkyvät esimerkiksi subjektiivisen varhaiskasvatuksen palauttamisena tai ryhmäkokojen pienentämisenä.

Hyvät puoluevaltuuston edustajat!

Meillä ei ole mitään syytä hätiköintiin. Vahvistetaan edelleen sitä viestiä, joka tulee niistä hyvistä ja oikeudenmukaisista päätöksistä, joita me teemme. Meillä on nyt valta muuttaa asioita. Itsetuntomme on oltava sillä tasolla.