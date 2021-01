Tiedonnälkäinen tubettaja kutsuu nuoret tutkitun tiedon lähteille

Miltä avaruus haisee? Voiko ihmisestä tulla kuolematon? Voiko mammutin kloonata takaisin eläväksi? ZoneVD selvittää! Suosittu tubettaja etsii vastauksia maailmankaikkeuden kiehtovimpiin kysymyksiin syksyllä 2021 julkaistavassa kirjassa. Kirjan kustantaa Tammi. Nyt myös ZoneVD:n faneilla on mahdollisuus osallistua kirjantekoon – esitä kysymys, johon Zone etsii vastauksen!

Jo vuodesta 2008 videoillaan inspiroinut tubettaja ZoneVD eli Joona Leppälä vie lukijan seikkailulle mielenkiintoisiin mysteereihin. Taito löytää luotettavaa tietoa on nykymaailmassa kullanarvoinen, ja ZoneVD näyttää nuorille seuraajilleen, mistä tietoa voi hankkia ja miten lähteitä voi arvioida.

”Luotettavan tiedon löytäminen ja erilaisten tiedon palasten yhdistäminen kokonaisuudeksi on tärkeä taito, ja haluammekin tehdä kirjan, joka kannustaa lapsia ja nuoria itse aktiivisesti tutkimaan maailmaa ja hakemaan vastauksia heitä kiinnostaviin kysymyksiin ja mysteereihin. Historia, luonto, eläimet, avaruus, erilaiset asiat ympärillämme – tutkittavana on koko maailma ilmiöineen. ZoneVD on ehdottomasti paras ja innostavin esimerkki ja kannustaja tällaiseen maailmantutkimustyöhön!” sanoo Tammen lasten ja nuortenkirjallisuuden kustantaja Saara Tiuraniemi.

”Haluan kirjoittaa kirjan, joka käsittelee kaikkia niitä kiehtovia aiheita, joista olen halunnut tietää. Tavoitteenani on saada lukijat kiinnostumaan ja inspiroitumaan meitä ympäröivästä maailmasta, joka tarjoaa loputtomasti uskomattomia kysymyksiä ja niihin vastauksia. Oma luontainen uteliaisuuteni on aina vienyt minut jännittävien tiedonpalasten ääreen. Kun selvitän asiaa, pyrin löytämään useita lähteitä, vertailemaan niiden keskinäisiä johtopäätöksiä ja lopulta saan selville, miten asian laita on. En ole tutkija, historioitsija saati edes se koulun viisain oppilas. Olen vain pieni utelias tietosurffari, joka tahtoo tietää kaikesta enemmän. Nyt haluan jakaa tämän intohimoni lukijalle omalla tyylilläni”, Joona Leppälä sanoo.

Visaisia kysymyksiä Zonelle voi lähettää helmikuun loppuun saakka osoitteeseen kilpailu@tammi.fi. Kysymyksen voi lähettää joko itse tai vaikka koululuokka tai opettaja. Mukaan tulee liittää kysyjän yhteystiedot ja luokka tai ikä. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan ZoneVD:n kouluvierailu syksyllä ja kolme nimikirjoituksella varustettua kirjaa. Parhaat kysymykset pääsevät mukaan kirjaan.

Joona Leppälä eli ZoneVD (s. 1993) on suosittu Ylivieskasta ampaissut, nykyään Jyväskylässä asuva tubettaja. Hänet tunnetaan hauskoista ja uniikeista videoistaan. YouTubessa Leppälän kanavalla on yli 220 000 tilaajaa.