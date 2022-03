TIEDOTE: Avain osti Storytelin agentuurilta oikeuksia painettuihin lasten- ja nuortenkirjoihin

“Storytel tunnetaan Storytel Original -tuotannoista, joita olemme tuoneet markkinoille viime vuosien aikana runsain määrin. Osaa äänikirjoista on toivottu luettavaksi myös painettuina kirjoina ja yhteistyössä Avain-kustantamon kautta pystymme vastaamaan tähän toiveeseen. Avaimella on hyvät kontaktit niin kirjakauppoihin kuin kirjastoihinkin, ja olemme erittäin iloisia tästä yhteistyöstä”, kertoo Global Rights Agent Tiina Kristoffersson Storytelin kansainvälisestä agentuurista.

Emilia Lehtisen Unissa lentämisen opas on Storytel Original -teos, joka on julkaistu aikaisemmin vain äänikirjana. Lehtisen esikoisteos Ohjeita lohikäärmeiden kasvattajille (WSOY) ilmestyi 2009

Ruotsalaisten Anders Jacobssonin ja Sören Olssonin suosittuja Bert-kirjoja on julkaistu suomeksi jo useita, ja kirjasarjan pohjalta on tehty sekä televisiosarja Bert (1994) että elokuva Bert – viimeinen viaton (1995).

Avain on suomalainen kirjakustantamo, joka kustantaa tietokirjallisuutta, lastenkirjallisuutta ja selkokielistä kirjallisuutta. Kustantamo on palkittu Selkokeskuksen Seesam-palkinnolla tunnustuksena selkokirjallisuuden edistämisestä. Avain on osa Suomen kirjastopalvelu Oy:tä ja Booky Groupia.

Storytel on yksi maailman johtavista äänikirjojen ja e-kirjojen suoratoistopalveluista, jonka visiona on tehdä maailmasta empaattisempi paikka tarinoiden kautta. Palvelu toimii älypuhelimelle tai tabletille ladattavan mobiilisovelluksen kautta ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden nauttia tarinoista rajattomasti missä ja milloin vain. Suomessa Storytelin valikoima kattaa yli 500 000 ääni- ja e-kirjaa.

Paitsi digitaalinen kirjapalvelu Storytel on myös kasvava kustannuskonserni. Storytelin kustannustoiminta muodostuu useista kustantamoista, kuten Norstedts, Gummerus Kustannus, Massolit, StorySide, Aula & Co, Printz Publishing, People's Press, Rabén & Sjögren, B. Wahlströms ja Norstedts Kartor. Storytel julkaisee myös itse suoraan kuunneltaviksi kirjoitettuja Storytel Original -äänikirjoja, äänikirjasarjoja sekä podcasteja. Ruotsissa vuonna 2005 perustettu Storytel toimii tällä hetkellä yli 25 maassa ja sen pääkonttori on Tukholmassa.