 TIEDOTE: Emilia Lehtisen Unissa lentämisen opas rohkaisee voimaantumaan

Romaanin päähenkilö Valo jää Maija-tätinsä luo, kun vanhemmat lentävät häämatkalle. Valoa kiukuttaa, sillä hänen suurin haaveensa on aina ollut päästä lentämään. Onneksi Maija paljastaa, että se on mahdollista, vieläpä ilman lentokonetta! Maijan opastuksella Valo oppii lentämään ja pääsee vatsanpohjaa kutittavaan seikkailuun mielikuvituksen maahan.

Unissa lentämisen opas -romaani sijoittuu herkkään ajanjaksoon lapsuuden ja nuoruuden välissä, jossa etsitään omannäköistä tapaa olla maailmassa.

Tarina rohkaisee lukijaa itseluottamukseen ja maailman haltuunottoon paitsi omassa unimaailmassa, myös valveilla.

”Lapsena rakastin unissa lentämistä. Tiesin silloin näkeväni unta ja voivani tehdä mitä vain. Unissa rohkaistuin kokeilemaan uusia avauksia esimerkiksi luokan ihmissuhteissa”, kertoo romaanin kirjoittanut kirjailija Emilia Lehtinen.

Kirjan jokaisessa luvussa on neuvo, jonka avulla lukija pääsee itsekin harjoittelemaan unissa lentämistä.



Emilia Lehtinen on kirjailija ja palkittu elokuvantekijä, joka tutkii teoksissaan mielikuvituksen voimaa monissa muodoissaan. Lehtisen aiempaa kirjatuotantoa on lohikäärmeiden kasvatuksesta kertova Ohjeita lohikäärmeiden kasvattajille / Kulta, voisitko syöstä tulta? / Prinsessa Wilhelmiina ja kohtalon lantti -runotrilogia (WSOY).

teos: Unissa lentämisen opas

kirjailija: Emilia Lehtinen

ISBN: 9789523043992

kustantaja: Avain

ilmetymispäivä: 20.9.2022