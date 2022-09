Tiedote: JKL Pride 2022 -viikkoa juhlitaan yliopistoyhteisössä monipuolisten tapahtumien merkeissä 

Jyväskylä Pride-viikkoa juhlitaan tänä vuonna syyskuun ensimmäisellä viikolla 5.–11.9.2022. Viikon teemana on ystävyys ja sosiaalinen hyvinvointi, ja sen pääjärjestäjänä toimii JKL Seta ry. Myös Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY osallistuvat yhdessä juhlintaan.

Sateenkaariliput nostetaan perinteisesti juhlaviikon kunniaksi yliopiston kirjasto Lähteen, yliopiston päärakennuksen sekä ylioppilastalo Ilokiven edustoille. Lähteellä liehuvat liput saavat tänä vuonna ensimmäistä kertaa seurakseen salkoon lisäksi vaaleanpunaisia ja -sinisiä sekä valkoisen raidan sisältäväntranslipun. Lippu kuvastaa sukupuolten moninaisuutta.

“Jokaisella tulee olla mahdollisuus ja oikeus elää avoimesti omana itsenään - niin yliopistossa kuin yhteiskunnassakin. On tärkeää ymmärtää, että vähemmistöjen kohtaamat epäkohdat ovat koko yhteiskunnan ongelma, joten niihin on myös puututtava yhdessä. Onkin hienoa, että yliopistoyhteisömme haluaa tehdä töitä sen eteen, että jokainen voi tulla kohdatuksi yhdenvertaisesti ja turvallisesti”, toteaa JYYn puheenjohtaja Elma Hyöky.

“Opiskelijoiden opiskelukyvyn ja hyvinvoinnin turvaaminen ovat ydintavoitteitamme. Edellytys näiden toteutumiselle on, että jokainen opiskelija voi kokea olonsa turvalliseksi kampuksella ja yliopistoyhteisössämme. Teemme kaiken aikaa työtä sen eteen, että kokemus tasa-arvoisesta, yhdenvertaisesta ja ystävällisestä kohtaamisesta ja kohtelusta todentuisi aivan jokaisen opiskelijan kohdalla täysin riippumatta hänen sukupuolestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, etnisestä taustastaan, vakaumuksestaan, terveydentilastaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Yliopistoyhteisössämme jokaisella on paikka ja tila olla ja ilmaista itseään sellaisina kuin he ovat”, sanoo Jyväskylän yliopiston vararehtori Marja-Leena Laakso.



Kirjava tapahtumaviikko huipentuu Pride-kulkueeseen

Pride-viikko näkyy kampuksilla paitsi lippujen ja suosittujen Pride-pinssien, myös useiden tapahtumien merkeissä.

“Pandemia-aikana, ja jo sitä ennen, ilmenneitä opiskelijoiden hyvinvoinnin haasteita hoidamme parhaiten yhteisöllisin keinoin toinen toisiamme kohtaamalla ja arvostamalla. Moninaisuus on rikkaus, joka tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden oppimiseen ja oman ymmärryksen laajentamiseen. Pride-viikon tapahtumatovat hieno mahdollisuus juhlia ja kokea asioita yhdessä ja tällaisina ne ovat nyt merkityksellisempiä kuin koskaan aiemmin”, Laakso jatkaa.

Sateenkaarevaa historianhavinaa -näyttely kirjasto Lähteen näyttelytilassa esittelee Seminaarinmäen kampuksen ja yhteisön sateenkaarevia vaiheita vuosituhannen vaihteessa. Tällöin paikallisen Setan toimisto oli vielä Seminaarinmäen kampuksella. Setan toiminta näkyikin aktiivisesti mm. erilaisten tapahtumien ja julkaisujen muodossa. Näyttelyyn voi tutustua vapaasti ja maksutta Pride-viikolla ti 6.9.– su 11.9.2022 kirjaston aukioloaikoina.

Tapahtumaviikolla yliopisto ja ylioppilaskunta järjestävät myös kaksi keskustelutilaisuutta. Tiistaina pohditaan sateenkaari-ihmisten asemaa liikunta-alalla ja liikuntaharrastusten parissa. Aiheesta keskustelemassa ovat muun muassa yliopistonlehtori Marja Kokkonen Jyväskylän yliopistosta sekä fysioterapian opiskelija ja entinen voimistelija Elisa Ärmänen JKL Seta ry:stä. Keskustelutilaisuus järjestetään ylioppilastalo Ilokiven alakerrassa Ilokivi Venuella klo 17–18.

Keskiviikkona pureudutaan Pride-viikon teemaan ja keskustellaan ystävyydestä ja yhteisöllisyydestä yliopistoyhteisössä. Keskustelijoina paneelissa ovat yliopistontutkijat Tuija Saresma ja Hannele Harjunen Jyväskylän yliopiston nykykulttuurin ja sukupuolentutkimuksen puolelta, JYYn edustajiston puheenjohtaja Elma Hyöky sekä JKL Seta ry:n puheenjohtaja Petri Janhunen.Tapahtuma järjestetään Ruusupuistossa klo 17–18, ja sitä voi seurata paikan päällä tai striimin välityksellä yliopiston verkkosivuilla.

Lisäksi Ilokivi Venuella järjestetään torstaina klo 18–19.30 Speedfriending-ilta, jossa uusiin ihmisiin tutustutaan pikatreffeistä tutulla idealla – kiertämällä pöydästä pöytään ja tutustumalla jokaisen keskustelukumppanin kanssa muutaman minuutin ajan. Vetäjinä tapahtumassa on ylioppilaskunnan ja Setan henkilöstöä, ja tapahtuman kielinä ovat suomi ja englanti.Tapahtumiin on vapaa pääsy.

Tapahtumien lisäksi Pride-viikko näkyy yliopiston viestintäkanavilla teemaan liittyvissä sisällöissä. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisesta jakamalla tietoa muun muassa sateenkaarisanaston muodossa ja tarjota tila yliopistoyhteisön sateenkaari-ihmisten tarinoille, äänille ja kokemuksille. Kanavissa vierailee muun muassa yliopiston alumni ja virallinen Pride-lähettiläs Wanda O Rly (Valtteri Lahti).

Tapahtumaviikko huipentuu lauantaina paikallisen Setan järjestämään Pride-kulkueeseen ja puistojuhlaan. Yliopisto ja ylioppilaskunta osallistuvat kulkueeseen omassa osastossaan.

”Kutsun lämpimästi kaikki yliopistoyhteisömme jäsenet, niin opiskelijat kuin henkilökunnan edustajat osallistumaan Pride-viikon tapahtumiin ja lauantaiseen kulkueeseen”, Laakso sanoo.

Näyttely, keskustelutilaisuudet ja speedfriending-ilta ovat osa Jyväskylä Pride2022 -viikon virallista ohjelmaa.