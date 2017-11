Tiedote: Johnny Knigan kevään 2018 kirjat on julkistettu

Jo Nesbøn uutta Harry Hole -dekkaria on myyty viikossa 20 000 kpl 6.4.2017 14:29 | Tiedote

Neljän vuoden tauon jälkeen paluun tehnyt Jo Nesbøn dekkarisankari Harry Hole on saanut Suomessa huikean vastaanoton: uutta Jano-teosta on myyty viikossa 20 000 kpl. Kuluva vuosi on myös Harry Holen juhlavuosi. Hole-sarjan ensimmäisen romaanin julkaisusta tulee kuluneeksi kaksikymmentä vuotta. Juhlan kunniaksi sarjan avausteos Lepakkomies julkaistiin Suomessa kuvitettuna juhlapainoksena.